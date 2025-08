Sabato mattina in Cina si gioca la prima semifinale della Volleyball Nations League 2025 maschile, con l’ItalVolley favorita per approdare in finale dove potrebbe incontrare o il Brasile o la Polonia che si sfideranno qualche ora dopo. Ecco tutto quello che c’è da sapere con analisi, guida tv, formazioni, quote e Pronostici VNL Italia-Slovenia.

Pronostici VNL Italia-Slovenia: in palio la finale

Siamo arrivati alle fasi calde della Volleyball Nations League 2025 maschile che gioca le semifinali in questo weekend, e ovviamente tutti i riflettori sono puntati su Italia-Slovenia allenata da Fabio Soli, in campo sabato mattina mentre nel primo pomeriggio italiano toccherà a Brasile-Polonia.

Tornando al match dell’ItalVolley, gli azzurri arrivano dal 3-1 rifilato a Cuba nei quarti di finale, con la squadra di Fefè De Giorgi che cercherà di ricalcare il grande cammino delle azzurre della pallavolo femminile che hanno vinto la loro VNL (in quel caso senza subire nemmeno una sconfitta a differenza dei maschi).

In palio una storica prima finale per entrambe. Italia e Slovenia non sono infatti finora mai arrivate a giocarsi l’oro, in nessuna delle precedenti sei edizioni di questo torneo mondiale. In campo tanti campioni come Simone Giannelli a Toncek Stern, passando per Alessandro Michieletto, Jan Kozamernik, Daniele Lavia e Rok Mozic.

Probabili formazioni e quote Italia-Slovenia

ITALIA: Giannelli-Rychlicki, Lavia-Michieletto, Anzani-Gargiulo, Balaso (L). All. De Giorgi.

SLOVENIA: Planinsic-T. Stern, Mozic-Z. Stern, Kozamernik-Stalekar, Kovacic (L). All. Soli.

Andiamo a vedere anche la comparazione delle migliori quote per questo match di pallavolo sul mercato italiano. Azzurri favoriti @1.25 su Sisal e Starvegas mentre la vittoria slovena sale fino @3.75 su Goldbet e Marathonbet.

Guida TV Pallavolo VNL: dove vedere Italia-Slovenia?

La partita Italia-Slovenia, valida per le semifinali della VNL maschile si disputerà sabato 2 agosto 2025 dalle ore 09:00 (orario italiano) sul taraflex di Ningbo (Cina) sarà visibile in live-streaming su DAZN e VolleyballWolrd TV (previo abbonamento).

