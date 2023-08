Pronostici Ottavi Europei Pallavolo Femminile 2023. Tra pochi giorni inizia l’europei di volley maschile, ma intanto continua il femminile con la fase ad eliminazione diretta. Agli ottavi di finale c’è Italia-Spagna.

Pronostici Ottavi Europei Pallavolo Femminile 2023: Italia-Spagna

L’Italia si è qualificata per gli ottavi di finale degli Europei di volley femminile al termine di un girone eliminatorio che è sembrato poco più di un allenamento dopo aver sempre vinto contro avversarie molto modeste come: Bulgaria, Romania, Svizzera, Bosnia e Croazia.

Il copione non dovrebbe cambiare neppure nel tabellone ad eliminazione diretta. Sabato 26 agosto la Nazionale italiana sfiderà a Firenze la modesta Spagna. Le ragazze del CT Davide Mazzanti partiranno con tutti i favori del pronostico contro la poco quotata compagine spagnola, che nella Pool D ha chiuso al quarto posto alle spalle di Olanda, Francia e Slovacchia, battendo esclusivamente Finlandia ed Estonia. Sulla carta si tratta di un avversario nettamente inferiore.

Ci sarà grande attesa per conoscere la formazione che scenderà in campo. Si punterà su Paola Egonu, vista titolare contro la Bosnia Erzegovina, o ritornerà in scena Ekaterina Antropova, che aveva disputato le prime tre partite? Mazzanti ha mescolato le carte per l’intera fase a gironi e c’è curiosità per capire come affronterà questa parte della competizione. Per il resto tutto sembra confermato con le schiacciatrici Miriam Sylla ed Elena Pietrini, le centrali Anna Danesi e Marina Lubian, la palleggiatrice Alessia Orro.

Pronostici Ottavi Europei Pallavolo Femminile 2023: il percorso delle azzurre

In caso di accesso ai quarti, le azzurre si ritroverebbero di fronte (sempre a Firenze) con ogni probabilità la Francia, che partirà favorita nell’ottavo contro la Romania. La stella delle transalpine è l’opposto Lucille Gicquel, vecchia conoscenza della A1 a Cuneo. Insomma, per l’Italia il cammino appare oggettivamente piuttosto spianato sino alla semifinale.

A questo punto le cose potranno complicarsi e diventare più ostiche per l’ItalVolley. Quasi certamente ad attendere le campionesse in carica ci sarà una tra Turchia e Polonia. Le anatoliche, allenate dal guru Daniele Santarelli, hanno svoltato grazie all’innesto della naturalizzata cubana Melissa Vargas, aggiudicandosi anche la recente Nations League. Le polacche sin qui non hanno convinto, ma possono contare su una diagonale di altissimo profilo con la fuoriclasse Joanna Wolosz in palleggio e l’opposto Magdalena Stysiak.

Dall’alta parte del tabellone, invece, la Serbia appare quasi senza rivali e dovrebbe raggiungere la finale in scioltezza: Olanda o Germania non sembrano poter impensierire Boskovic e compagne. L’atto conclusivo più probabile vedrà dunque di fronte le balcaniche con una tra Turchia ed Italia: in quest’ultimo caso si tratterebbe di una rivincita degli Europei 2021, quando le azzurre espugnarono l’arena di Belgrado.

Comparazione quote antepost

Vediamo la comparazione delle migliori quote antepost sul mercato italiano per la vittoria finale della manifestazione. L’Italia rimane la squadra da battere su Serbia e Turchia. Un pò più attardata la Polonia @7.50 poi con l’Olanda si sale in doppia cifra @12 volte la posta.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.