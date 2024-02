Pronostici Rugby 6 Nazioni 2024. Tutto pronto per il Sei Nazioni che siamo andati ad analizzare con un focus sull’ItalRugby, il calendario completo con orari e guida tv, le quote, le analisi delle favorite e i consigli per le scommesse.

Pronostici Rugby 6 Nazioni 2024: Favorite ed outsiders

Parte questo weekend il Guinness Sei Nazioni 2024 con l’Irlanda che cercherà di difendere il titolo vinto nel 2022. E’ però ancora viva la delusione per la precoce eliminazione ai Mondiali, e non dimentichiamo l’addio di un’icona come Jonathan Sexton che avrà il suo peso. Detto tutto questo c’è comunque da rimarcare il fatto che i ragazzi di Andy Farrell restano una delle formazioni da battere.

A caccia di riscatto anche la Francia, altra grande delusa nell’ultima Rugby World Cup giocata in casa, e che arriverà anch’essa senza uno dei suoi giocatori più emblematici, Antoine Dupont che si è preso un anno sabbatico per provare l’avventura del rugby 7s alle Olimpiadi 2024. Il ct transalpino in mediana deve rinunciare anche a Romain Ntamack, fuori per infortunio fin dai Mondiali, e sarà proprio la mediana la grande incognita per i Bleus.

Terza favorita è l’Inghilterra, reduce da un paio di annate difficili con Eddie Jones, solo quarta un anno fa, ma che ai Mondiali è riuscita a spingersi fino alle semifinali. Anche Borthwick sarà privo di uno dei suoi giocatori più forti, Owen Farrell. Sulla carta gli inglesi sono sotto come qualità generale ad Irlanda e Francia, ma possono sempre dire la loro.

Outsider saranno, invece, Scozia, Galles e Italia, in rigoroso ordine forza. La Scozia è da anni che gioca un grande rugby guidata da Gregor Townsend, ma i risultati non sempre sono arrivati. Il Galles è in piena crisi e i buoni risultati ai Mondiali non devono illudere, il girone pescato dai ragazzi di Warren Gatland era decisamente facile. Infine l’Italia di Gonzalo Quesada. Vincere il torneo è ovviamente impossibile, basterebbe vincere una o due partite ed evitare il cucchiaio di legno.

Pronostici Rugby 6 Nazioni 2024: la prima partita degli azzurri

Si comincia sabato allo Stadio Olimpico di Roma contro l’Inghilterra e, per la l’Italia, guidata dal nuovo ct, l’argentino Gonzalo Quesada, è subito un esame durissimo. Ecco le parole del nuovo mister: “E’ stata una settimana intensa di lavoro. C’è grande entusiasmo in tutto il gruppo per l’esordio al Sei Nazioni. Lo staff e tutti i giocatori hanno mostrato un grande impegno cercando di immergersi rapidamente in metodologie nuove. Affronteremo la terza squadra della RWC 2023 in un torneo emozionante, a casa nostra in uno Stadio Olimpico farà sentire il suo supporto. Focus sulla nostra prestazione. Non vediamo l’ora di scendere in campo”.

Le quote Snai non danno scampo agli Azzurri, considerando che la vittoria vale @5,75 e che il successo inglese paga solo 1,12, offerta più bassa tra quelle delle partite della prima giornata. Il pareggio, risultato rarissimo nel rugby, vale 28 volte la posta. Per l’occasione, su Snai viene proposta anche la vittoria con un handicap fissato a 13,5. L’«1», in questo caso, vale 2,00, con il «2» a 1,70.

Programma completo Sei Nazioni 2024 e Guida TV

AgCom ha disposto l’obbligo della trasmissione in chiaro delle partite che vedono protagonista l’Italia nel Sei Nazioni di rugby. I match dell’Italia isaranno quindi n chiaro su TV8 ed in abbonamento su Sky Sport Uno, con tutte le altre partite in abbonamento su Sky Sport Arena.

I giornata

2 febbraio

Ore 21.00 Francia v Irlanda

3 febbraio

Ore 15.15 Italia v Inghilterra

Ore 17.45 Galles v Scozia

II giornata

10 febbraio

Ore 15.15 Scozia v Francia

Ore 17.45 Inghilterra v Galles

11 febbraio

Ore 16.00 Irlanda v Italia

III giornata

24 febbraio

Ore 15.15 Irlanda v Galles

Ore 17.45 Scozia v Inghilterra

25 febbraio

Ore 16.00 Francia v Italia

IV giornata

9 marzo

Ore 15.15 Italia v Scozia

Ore 17.15 Inghilterra v Irlanda

10 marzo

Ore 16.00 Galles v Francia

V giornata

16 marzo

Ore 15.15 Galles v Italia

Ore 17.45 Irlanda v Scozia

Ore 21.00 Francia v Inghilterra

Pronostici Rugby 6 Nazioni 2024: le quote

Nell’antepost per la nazionale vincitrice guida la Francia @2,10, seguita dall’Irlanda @2,50 e dall’Inghilterra @7,00. Bleus in testa anche al tabellone per la squadra vincitrice del Grande Slam (primo posto con cinque successi) @3,40, con l’Irlanda @4,25. La possibilità che nessuno riesca a fare l’en plein, infine, paga @1,90. Ovviamente l’Italia è indietro e in bookmakers come Goldbet troviamo gli azzurri vincenti @500 volte la posta.

Dopo aver chiuso il Sei Nazioni 2022 con una vittoria storica contro il Galles, lo scorso anno gli Azzurri collezionarono cinque sconfitte nelle cinque partite previste dal calendario. Motivo, questo, per cui le quote per l’ultimo posto dell’Italia sono impietose: azzurri in fondo alla classifica @1,36, con il Galles @5,00 e la Scozia @7,50.