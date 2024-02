Pronostici Rugby 6 Nazioni 10-11 febbraio 2024. Nel fine settimana si giocano tre partite valide per la seconda giornata del Guinness Sei Nazioni, e torna subito in campo l’ItalRugby, attesa ad una trasferta tostissima contro l’Irlanda, la super favorita per la vittoria finale.

Pronostici Rugby 6 Nazioni 10-11 febbraio 2024: Irlanda-Italia

Si gioca questo weekend il secondo turno del Guinness Sei Nazioni 2024. Neanche il tempo di smaltire le fatiche dopo la gran partita giocata con l’Inghilterra al debutto nel Sei Nazioni all’Olimpico di Roma che la Nazionale italiana di rugby è pronta già alla seconda sfida. Per gli azzurri una trasferta durissima in Irlanda contro la favorita numero 1 al titolo e che è uscita nettamente vincitrice a Parigi nel big match con la Francia. Per l’Italia, invece, un ko di misura contro l’Inghilterra che ha dato segnali incoraggianti, ma mostrato ancora tutti i limiti di Lamaro e compagni.

L’Irlanda è reduce dalla netta vittoria per 38-17 a Parigi contro la Francia, in quella che alla vigilia si diceva potesse essere già la sfida per il titolo. E gli irlandesi, arrivati a questo Sei Nazioni dopo la cocente delusione ai Mondiali (dove per l’ennesima volta si sono fermati ai quarti di finale) e dopo l’addio alla maglia verde della leggenda Jonathan Sexton (di cui comunque questa squadra non ha sentito il contraccolpo). Insomma, tutti i presupposti per un possibile flop, ma la squadra di Andy Farrell ha dimostrato di aver già metabolizzato la sconfitta iridata e l’addio del suo capitano.

Il match inizierà alle ore 16 e sarà trasmesso su Sky Sport Uno e su Tv8.

Pronostici Rugby 6 Nazioni 10-11 febbraio 2024: le altre partite in programma

Facciamo un passo indietro al doppio match di sabato. Si parte alle 15.15 da Edimburgo, dove la Scozia ospita i Bleus. Gli scozzesi sono reduci dalla vittoria per 26-27 a Cardiff, ma al termine di un match che aveva visto gli ospiti chiudere il primo tempo in vantaggio 20-0 e portarsi addirittura sul 27-0 prima di rischiare una clamorosa rimonta del Galles. La Francia arriva all’appuntamento dopo il pesante 17-38 subito a Parigi contro l’Irlanda. L’assenza di Antoine Dupont si è confermata pesantissima, cui si aggiunge quella ormai prolungata di Romain Ntamack, con l’ammonizione e poi espulsione di Paul Willemse a dare il colpo del ko ai ragazzi di Fabien Galthié.

Alle 17.45 ci si sposta nel tempio di Twickenham per Inghilterra-Galles. Gli inglesi di Steve Borthwick hanno vinto all’esordio a Roma per 24-27 sull’Italia, un match in cui gli inglesi non hanno certamente convinto. In forte sofferenza nel primo tempo, hanno sfruttato i limiti azzurri nella ripresa per ribaltare il risultato, anche se lasciano Roma senza bonus e concedendolo all’Italia, un campanello di allarme per una squadra che è apparsa la brutta copia di quella che ha raggiunto le semifinali ai Mondiali. Crisi nera, invece, per il Galles con i primi 40 minuti della sfida interna con la Scozia che sono stati un vero e proprio incubo, con lo stesso ct Warren Gatland che ha parlato di una delle peggiori prestazioni sui 40 minuti della sua intera carriera di allenatore.

Quote: l’Irlanda domina le lavagne

Vediamo le principali quote dei tre match del fine settimana e a seguire la lavagna delle quote antepost per la vittoria finale del Sei Nazioni 2024, con l’Irlanda che stacca nettamente tutti dopo la prima prova impressionate, ai danni di una Francia che si gioca ora @20, con l’Inghilterra che torna ad essere la principale avversaria irlandese, ma ben lontana in quota @7.75.

