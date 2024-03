Pronostici Rugby 6 Nazioni 9-10 marzo 2024. Torna il Guiness Six Nations e sabato alle ore 15:15 è subito l’ItalRugby ad aprire le danze della 4° giornata, ospitando la Scozia che punta al titolo. Le altre sfide sono Inghilterra-Irlanda (sempre sabato) e Galles-Francia (in campo domenica).

Pronostici Rugby 6 Nazioni 9-10 marzo 2024: Italia-Scozia

Torna il Sei Nazioni 2024 con la 4° giornata aperta sabato pomeriggio dall’Italia, in campo allo Stadio Olimpico di Roma contro la Scozia. Il secondo match interno degli azzurri vedrà da un lato l’esordio di Louis Lynagh per l’Italia, dall’altra una squadra britannica che sogna di vincere il torneo, ma i ragazzi di Gregor Townsend sono chiamati a vincere con bonus a Roma e sperare in un passo falso dell’Irlanda impegnata a Twickenham contro l’Inghilterra qualche ora più tardi, per riaprire i giochi per il Guinness Six Nations 2024.

Per questo il coach scozzese si presenta contro l’Italia con una squadra di assoluto livello, dopo aver vinto due dei tre match sin qui disputati. Quesada sogna invece il primo successo sulla panchina azzurra, dopo che il calcio di Paolo Garbisi ha spento sul palo francese l’illusione di portare a casa la vittoria contro i Bleus due settimane fa.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 800€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Rugby 6 Nazioni 9-10 marzo 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questa sfida del Guinness Six Nations.

Gli altri match ed aggiornamenti antepost

Come dicevamo, sempre sabato, sono in campo anche Inghilterra-Irlanda con i padroni di casa chiamati all’impresa, e sfavoriti @4.80 su Sisal di quota contro gli irlandesi che dominano la classifica, unici a punteggio pieno con 3 nette vittorie. L’Inghilterra invece, dopo i primi 2 successi, si è arresa in Scozia e ha sempre perso negli ultimi 4 precedenti contro l’Irlanda.

Domenica si chiude dal Principality Stadium di Cardiff con Galles-Francia. I galletti sono a 6 punti, il Galles ha sempre perso nei 3 match di questo 6 Nazioni, e anche i recenti precedenti contro la Francia non dicono bene ai gallesi che hanno perso 5 precedenti consecutivi, compreso il 28-41 dello scorso anno al Sei Nazioni, anche se in quel caso si giocava in Francia. Le quote AdmiralBet ci dicono che la Francia vincerà anche questa volta @1.40, mentre il riscatto gallese si prende fino @3.25 volte la posta.

Irlanda piglia tutto come vediamo anche dalle quote antepost di SNAI che mette inoltre l’Italia ultima anche quest’anno.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB