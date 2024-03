Pronostici Rugby 6 Nazioni 16-17 marzo 2024. Dopo l’impresa vincente contro la Scozia, da favoritissima, l’ItalRugby chiude il suo Guinness Six Nations in Galles. Gli azzurri potranno chiudere sul podio, come arrivare ultimi. Tutto è ancora in ballo, vediamo quote, statistiche e consigli per le scommesse.

Pronostici Rugby 6 Nazioni 16-17 marzo 2024: Galles-Italia

Sabato alle ore 15:15 a Cardiff termina il Guinness Sei Nazioni 2024 dell’Italia di Gonzalo Quesada che sfiderà il Galles. Garbisi e compagni cercheranno di conquistare il terzo risultato utile consecutivo, chiudendo così sul podio, ma è ancora vivo l’incubo di finire all’ultimo posto, superati proprio dal Galles.

Tre cambi per l’Italia che ha perso Ange Capuozzo per infortunio e schiererà il giovane talento Lorenzo Pani a estremo. Le altre due novità sono Varney in mediana e Lorenzo Cannone in terza linea.

Il Galles, invece, ha cambiato molto rispetto alle ultime uscite, alla disperata caccia della prima vittoria nel torneo. E a scendere in campo con una particolare emozione sarà George North, con il leggendario trequarti gallese che ha annunciato l’addio al rugby giocato a soli 31 anni, dopo ben 118 presenze con i Dragoni.

Tutto il Guinness Sei Nazioni 2024 è trasmesso in esclusiva da Sky Sport, con la Pay Tv che mostra in diretta tutti e 15 i match del torneo seniores. In particolare, le partite che vedono in campo l’Italia sono trasmesse su Sky Sport Uno, ma anche in chiaro su TV8, mentre gli altri incontri vanno in onda su Sky Sport Arena.

Pronostici Rugby 6 Nazioni 16-17 marzo 2024: le altre sfide per il titolo

L’Irlanda è, ovviamente, ancora la favorita d’obbligo, con i suoi 16 punti, ma per evitare brutte sorprese dell’ultimo minuto, i ragazzi di Andy Farrell sono obbligati a strappare almeno un pareggio a Dublino contro la Scozia (attualmente terza con 11 punti). I due punti del pareggio, infatti, metterebbero le avversarie tutte fuori portata. Irlanda comunque padrona del proprio destino, se vincesse avrebbe il titolo sicuramente in mano mentre in caso di sconfitta tutto dipenderà dai punti di bonus conquistati da irlandesi e scozzesi e dall’esito dell’ultimo match della giornata.

La Scozia ha 5 punti di ritardo dall’Irlanda. Per i britannici, dunque, un solo risultato utile a disposizione, la vittoria, e potrebbe non bastare. Finn Russell e compagni devono vincere, farlo con bonus e non concedere bonus all’Irlanda. A quel punto la raggiungerebbero a quota 16 punti e tutto si deciderebbe a Parigi.

La giornata, infatti, si chiude con la Francia (quarta a 11 punti) che ospita l’Inghilterra, attualmente seconda con 12 punti. Entrambe le formazioni per portare a casa il Sei Nazioni devono vincere la loro partita e sperare che l’Irlanda perda senza portare a casa bonus. L’Inghilterra ha una minima chance in più, perché potrebbe impattare l’Irlanda (e magari la Scozia) a 16 punti anche senza segnare quattro mete, mentre per la Francia vale il discorso scozzese. Vincere con bonus e sperare che l’Irlanda resti al palo. A quel punto si rischia un arrivo a tre (Irlanda, Scozia e una tra Francia e Inghilterra) e si guarderà alla classifica avulsa.

Tutte le quote sul Guinness Six Nations 2024

Tanti discorsi e possibilità aperte per quasi tutte le formazioni, ma nelle quote antepost i bookmakers tranciano via ogni speranza extra irlandese, visto che l’Irlanda ha una quota simbolica @1.01 per la vittoria dei Guinness Six Nations, con l’Inghilterra @25 mentre Scozia @125 e Francia @250 sono chiamate all’impresa vera e propria.

Vediamo anche tutte le quote principali per i match dell’ultima giornata. La vittoria azzurra @3.20 diventa interessante, per non parlare del +11.5 punti di handicap mentre il Galles è favorito @1.35 per la vittoria secca in testa a testa.

