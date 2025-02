Sarà proprio l’ItalRugby ad aprire la 2° giornata del Guinness Six Nations sabato 8 febbraio, alle ore 15:15 dallo Stadio Olimpico, poi si giocheranno Inghilterra-Francia e Scozia-Irlanda. Pronostici 6 Nazioni giornata 2.

Pronostici 6 Nazioni giornata 2: il programma completo del 8-9 febbraio

Vediamo il calendario completo con le quote di tutti i match di Rugby della 2° giornata del Sei Nazioni che ci attende in questo fine settimana (8-9 febbraio 2025).

Analisi Italia-Galles, 2° giornata Guinness Six Nations 2025

Gli azzurri dell’ItalRugby sabato all’Olimpico ospiteranno il Galles in un match da non fallire dopo la pesante e netta sconfitta contro la Scozia, che non ha permesso di portare a casa nemmeno il punto bonus, un vero e proprio spareggio per il cucchiaio di legno visto che ora si sfidano le due squadre che hanno iniziato con 2 nette sconfitte, e infatti anche alla vigilia erano le favorite per l’ultimo posto. Noi abbiamo giocato contro il Galles, favorendo l’Italia, e questa è una partita da non sbagliare per gli azzurri che in casa contro l’unico avversario alla portata devono vincere. I bookmakers come abbiamo visto ci vedono favoriti con -6.5 punti di handicap.

Gli azzurri si avvicinano alla sfida con i britannici con un dubbio, visto che Simone Gesi è uscito infortunato da Edimburgo. Per questo motivo Quesada ha deciso di convocare Mirko Belloni, l’altra novitа è Mirco Spagnolo, che in attesa di completare il periodo di squalifica e, dunque, non utilizzabile in lista gara con il Galles, inizierа a riprendere confidenza con l’ambiente azzurro in vista di potenziali convocazioni future.

Vediamo gli avversari. Il Galles ha perso con un perentorio 0-43 in Francia, 13° ko consecutivo per i dragoni che si confermano in crisi nera ma questo non ci deve far pensare che non scenderanno in campo motivati, lo capiamo anche dalle parole dell’ex mediano d’apertura Dan Biggar: “Per me, la partita di settimana prossima è la partita più importante per il rugby gallese negli ultimi 15-20 anni”. Inoltre se andiamo a leggere per bene lo 0-43 contro la Francia, scopriamo che il Galles ha avuto lo stesso possesso dei francesi, ha attaccato per lo stesso tempo, ha corso 120 metri in piщ degli avversari e ha fatto quasi il doppio dei passaggi dei Bleus, ma hanno perso per l’incapacità di concretizzare dell’attacco (i gallesi hanno battuto 12 avversari contro i 27 della Francia).

Guida tv Rugby 6 Nazioni: dove vedere Italia-Galles del 08-02-25

Sarà possibile seguire Italia-Galles, in campo sabato 8 febbraio alle ore 15:15 dallo Stadio Olimpico, anche in diretta TV sia in chiaro sia a pagamento: nel primo caso su RaiSport (canale 58 del digitale terrestre), nel secondo su Sky Sport Max. Le due piattaforme permettono ovviamente anche la diretta streaming della partita rispettivamente su Raiplay e su NOW e SkyGo.

Quote Antepost: Francia e Irlanda staccano tutte

Dopo la prima giornata si confermano le due grandi favorite, Francia e Irlanda, che allungano da favorite rispettivamente @2 e @2.37 per la vittoria finale, con l’Inghilterra che raddoppia precisamente la quota passando da 5 a @10 dopo la sconfitta proprio contro gli irlandesi che hanno spazzato via diversi dubbi, anche gli inglesi hanno preso il punticino nel 22-27 finale. Guardando alla corsa al titolo, la netta vittoria della Francia sul Galles per 43-0 lancia sempre di più i Bleus.

