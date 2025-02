Dopo una settimana di pausa torna il Guinness Six Nations di rugby nel weekend del 22 e 23 febbraio. L’Italia ospita all’Olimpico di Roma una Francia che vuole riprendersi subito. Vediamo anche gli altri match in programma, guida tv, migliori quote e Pronostici 6 Nazioni giornata 3.

Pronostici 6 Nazioni giornata 3: il programma completo del 22-23 febbraio

Torna questo weekend il Guinness Sei Nazioni 2025 con la 3° giornata del 22 e 23 febbraio, dopo che la scorsa settimana il torneo è stato in pausa. Tre le partite in programma, si inizia sabato con Galles-Irlanda, praticamente un testa coda. A seguire Inghilterra-Scozia.

Gli azzurri giocano invece domenica, alle ore 16:00 dallo Stadio Olimpico dove arrivano i transalpini vogliosi di riscatto in Italia-Francia. Vediamo tutte le sfide e le principali quote per le scommesse con testa a testa, handicap ed O/U punti totali per i prossimi match.

Analisi Italia-Francia: 3° giornata Guinness Six Nations 2025

L’Italia di Gonzalo Quesada è chiamata ad una sfida davvero ostica contro Francia. Entrambe le formazioni hanno un successo all’attivo, con gli azzurri reduci dalla sofferta vittoria col Galles mentre la Francia è reduce dal ko subito in Inghilterra e i transalpini arrivano a Roma con il dente avvelenato e con voglia di riscatto per tornare subito alla vittoria.

La Francia non solo cercherà di vincere, ma di conquistare rapidamente il bonus offensivo per poter restare in scia all’Irlanda e giocarsi tutto nello scontro diretto con i campioni in carica. Con l’assenza forzata di Romain Ntamack, squalificato, in mediana occhio ad Antoine Dupont e al figliol prodigo Matthieu Jalibert, richiamato dopo la sospensione di Ntamack. Nella trequarti occhi puntati su Louis Bielle-Biarrey, letale nei primi due turni del torneo, così come a Damian Penaud e al gioco al piede di Thomas Ramos. Tanti i campioni a disposizione dei francesi anche in mischia, con nomi come Uini Atonio, Gregory Alldritt, Cyril Baille o Romain Taofifenua.

Il CT della Nazionale italiana di rugby, Gonzalo Quesada, ha diramato l’elenco dei 33 convocati per il raduno di Roma. Nella lista degli azzurri, a cui si aggiunge l’invitato Mirko Belloni, compare il nome di Mirco Spagnolo, che rientra dopo la squalifica, mentre non sono presenti causa infortunio Dino Lamb e Monty Ioane. Chiamato anche Matteo Canali, che aveva fatto parte del gruppo iniziale per la sfida inaugurale alla Scozia.

Guida TV Rugby 6 Nazioni: Italia-Francia del 23 febbraio

Gli azzurri saranno in campo domenica 23 febbraio con calcio d’inizio alle ore 16.00 allo Stadio Olimpico di Roma. La diretta TV sarа disponibile su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

Domenica 23 febbraio

Ore 16:00 Italia – Francia – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201)

Quote antepost: gli ultimi aggiornamenti sul Sei Nazioni

Vediamo le ultime dalle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del 6 Nazioni di Rugby. Prende largo la possibilità del bis dell‘Irlanda @1.44 che stacca tutti, in particolare la Francia ora @4.50 dopo il ko contro gli inglesi, anche se i Bleus rimangono davanti all’Inghilterra che si gioca @6.50.

Staccate le altre, ad iniziare dalla Scozia @67, per non parlare dell’Italia @251 volte la posta, e il Galles che si gioca addirittura a mille! Un Galles che domina ovviamente la lavagna per l’ultimo posto @1.12 dopo la sconfitta contro l’ItalRugby, un ottima notizia per la nostra giocata antepost sul cucchiaio di legno ai dragoni (presa @1.66), come siamo contenti del crollo dell’Irlanda per la vittoria finale @1.44, altra giocata che avevamo proposto @2.75 prima dell’inizio del torneo.

