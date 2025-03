Torna il Guinness Six Nations 2025 dopo una settimana di pausa, con la 4° giornata di sabato 8 e soprattutto domenica 9 marzo, con l’ItaliRugby attesa alla trasferta nel tempio di Twickenham, dove gli inglesi sono nettamente favoriti sugli azzurri. Pronostici 6 Nazioni giornata 4.

Pronostici 6 Nazioni giornata 4: il programma del 8-9 marzo 2025

Dopo una settimana di pausa torna il Guinness Sei Nazioni 2025 che nel fine settimana gioca la 4° giornata, con due match al sabato e uno alla domenica, quello che vedrà impegnata l’ItaliaRugby nella proibitiva trasferta inglese. Ecco tutte le quote Bet365 sui match di questo fine settimana.

Analisi Inghilterra-Italia, Guinness Six Nations

L’Italia di Gonzalo Quesada in campo a Twickenham domenica, per la 4° giornata e per la sfida contro l’Inghilterra. Ovviamente sarà una trasferta quanto mai proibitiva per l’ItalRugby reduci dal pesante ko all’Olimpico contro la Francia lo scorso turno. La vittoria, poco convincente, con il Galles non basta agli azzurri che erano usciti sconfitti anche contro la Scozia oltre che contro i Bleus dove è mancata totalmente la difesa degli azzurri.

L’Inghilterra non ha convinto, ma ha vinto lo stesso, seppur con uno scarto minimo, nell’ultimo turno contro la Scozia, restando in corsa per il titolo, anche se ora hanno bisogno di una vittoria netta con punto bonus dopo che ha vinto due partite, entrambe di un solo punto.

Le quote non lasciano dubbi, la vittoria dell’Inghilterra si gioca in quota simbolica @1.03 mentre un mezzo miracolo azzurro lo troviamo fino @13 volte la posta. Si gioca ovviamente sugli handicap, con gli inglesi che hanno da coprire uno spread di -22 punti. Linea O/U fissata intorno ai 55.5 punti totali.

Guida TV Rugby: dove vedere il Guinness 6 Nazioni?

Il calcio d’inizio tra Inghilterra-Italia al Twickenham Stadium di Londra è in programma alle ore 16:00 di domenica 9 marzo. La diretta TV sarа disponibile su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti sul Sei Nazioni

Testa a testa tra Irlanda e Francia per la vittoria finale del 6 Nazioni secondo le quote antepost di Unibet, con gli irlandesi molto più avanti sui transalpini. Più indietro proprio l’Inghilterra, già fuori dai giochi Italia e Galles che pensano ad evitare il cucchiaio di legno come obiettivo stagionale.

