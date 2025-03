Ultima giornata del Guinness Six Nations 2025 con tutti e tre i match in campo sabato 15 marzo (il Super Saturday), dalle ore 15:15 dove si inizia all’Olimpico con Italia-Irlanda, e fino a sera con Francia-Scozia (poco prima Galles-Ingulterra). Pronostici 6 Nazioni giornata 5.

Pronostici 6 Nazioni giornata 5: il programma del 15 marzo

Tutti in campo sabato per la 5° e ultima giornata del Sei Nazioni 2025 di Rugby, un Super Saturday che si aprirà proprio all’Olimpico con l’ItalRugby che cercherà di chiudere in modo onorevole contro i campioni in carica dell’Irlanda che arrivano da una sconfitta. A seguire Inghilterra-Galles (faremo il tifo per la nazionale dei tre leoni, così da evitare il cucchiaio di legno azzurro) e in chiusura Francia-Scozia, con i transalpini nettamente favoriti e che potranno gestire bene la vittoria finale, dove sono favoritissimi (lo vediamo anche nelle quote antepost in fondo a questo articolo), anche se gli inglesi ci credono ancora. Ecco tutte le quote sui tre match secondo Bet365.

Analisi Italia-Inghilterra: Guinness Six Nations

All’Olimpico arriva un Irlanda reduce dalla delusione per il ko subito contro la Francia e con l’obbligo di vincere con bonus, per sperare in un passo falso di Bleus e Inghilterra così da conquistare il terzo titolo consecutivo, una missione davvero difficile in un Six Nations non sempre convincente per gli irlandesi che hanno perfino perso una posizione nel ranking mondiale che ora li vede al 3° posto dopo Sudafrica (92.78 punti) e Nuova Zelanda (90.36).

Anche l’Italia ha i suoi problemi. Se le partite durassero solo il primo tempo, gli azzurri di Quesada sarebbero quasi un top-team, peccato che ci sono anche le riprese in cui l’ItalRugby è stata massacrata prima dalla Francia, poi dall’Inghilterra nell’ultimo turno, con gli azzurri che dopo il successo con il Galles non hanno piщ ottenuto punti in classifica.

Fronte infermerie e giocatori convocati. Il mister dell’italRugby, Gonzalo Quesada, dovrа fare a meno di uno dei suoi trequarti, uno dei migliori anche contro l’Inghilterra, Matt Gallagher, infortunato, che ritornerà alla Benetton Treviso per continuare il percorso riabilitativo con lo staff medico del suo club. Buone notizie invece per il ct irlandese Simon Easterby che recupera i due trequarti Mack Hansen e Garry Ringrose, oltre al forte pilone Tadhg Furlong che non aveva mai giocato in questo 6 Nazioni.

Le due squadre si sono affrontate 37 volte in partite ufficiali, con 4 vittorie azzurre e 33 irlandesi. Gli azzurri hanno segnato 538 punti totali, contro 1332 avversari.

Guida TV Rugby: dove vedere il Guinness 6 Nazioni?

Calcio d’inizio che verrа battuto all’Olimpico di Roma alle ore 15:15 di sabato 15 marzo. La diretta TV sarа disponibile su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti sul Sei Nazioni

Vediamo gli aggiornamenti Unibet delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del Sei Nazioni 2025 di rugby che sembra ormai in mano alla Francia dopo il successo sull’Inghilterra che segue al 2° posto, ma staccata @8 volte la posta, mentre servirà un miracolo all’Irlanda @26, per non parlare della Scozia @751. Ovviamente sono fuori dai giochi Italia e Galles.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.