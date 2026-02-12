Nel fine settimana torna il Guinness Six Nations di rugby con l’Italia che cercherà l’impresa in trasferta in Irlanda, contro una nazionale superiore alla nostra, che si lecca però le ferite dopo il ko pesante in Francia nel turno d’esordio dove invece i nostri azzurri hanno superato 18-15 la Scozia all’Olimpico. 6 Nazioni 14-15 febbraio 2026.

6 Nazioni 14-15 febbraio 2026: il programma completo della 2° giornata

Continua uno degli eventi di Rugby più importanti della stagione, il Guinness Sei Nazioni 2026 che nel fine settimana ha in programma la 2° giornata. Vediamo il programma completo del weekend e le quote principali dei match.

Irlanda-Italia: analisi, quote e scommesse Rugby Guinness Six Nations

Per la seconda giornata del Sei Nazioni 2026 e sabato pomeriggio l’Italia andrà in visita in Irlanda, all’Aviva Stadium di Dublino, con calcio d’Inizio alle 15.10 (diretta tv su Sky Sport Uno e in chiaro su Tv8, streaming su SkyGO, Now TV e gratis su Tv8.it).

L’Italia ha esordito con una vittoria importante (18-15) all’Olimpico nell’esordio contro la Scozia, e ritrova pedine importanti ma deve anche gestire un’assenza pesante. Nella lista dei convocati tornano Ange Capuozzo e Simone Gesi, non sarà invece del gruppo Nacho Brex: il centro azzurro ha concordato con lo staff tecnico di non prendere parte al raduno per motivi familiari.

Dall’altra parte, l’Irlanda prepara la gara dell’Aviva Stadium cercando di voltare pagina dopo il passo falso di Parigi (sconfitta netta per 14-36 contro la Francia che non vale nemmeno il punticino agli irlandesi). La notizia più rilevante è legata al rientro nel gruppo di Tadhg Furlong, fermato nelle scorse settimane da un problema al polpaccio. Tra i volti monitorati c’è anche il giovane terza linea Bryn Ward, tornato sotto la guida di Andy Farrell.

L’Irlanda domina storicamente i precedenti contro l’ItalRugby: 34 vittorie irlandesi contro 4 successi azzurri in 38 incontri ufficiali. Nel contesto del Sei Nazioni, il divario è ancora più netto: l’Irlanda ha vinto 24 dei 25 scontri disputati nel torneo.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti sul Rugby 6 Nazioni

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del Guinness Six Nations 2026. Francia sempre più al comando, con l’Inghilterra prima avversaria, poi c’è un grande salto con l’Irlanda che si stacca, e si vede avvicinare dalla Scozia. Ancora in tripla cifra l’Italia che però stacca il Galles per l’ultimo posto.

FRANCIA @1.44

INGHILTERRA @3.00

IRLANDA @34.00

SCOZIA @41.00

ITALIA @101.00

GALLES @501.00

