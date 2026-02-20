Nel fine settimana del 21 e 22 febbraio si gioca la terza giornata del Sei Nazioni 2026 e domenica pomeriggio l’Italia andrà in visita in Francia. Allo Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy di Lille, con calcio d’Inizio alle 16.10, va in scena dunque il match probabilmente più ostico per gli azzurri. 6 Nazioni giornata 3.

6 Nazioni giornata 3: programma completo e quote

Continua uno degli eventi di Rugby più importanti della stagione, il Guinness Sei Nazioni 2026 che nel fine settimana ha in programma la 3° giornata. Vediamo il programma completo del weekend e le quote principali dei match.

Analisi, scommesse, quote e guida tv Francia-Italia

L’ItalRugby attesa all’ostica trasferta alla Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy di Lille, domenica alle ore 16:10. a sfida contro la Francia è quella sulla carta più proibitiva per Lamaro e compagni. I Bleus, infatti, sono l’unica formazione sin qui ancora imbattuta, sono a punteggio pieno, e dopo la bella vittoria sull’Irlanda hanno bissato il successo demolendo il Galles. I transalpini sono sempre più i candidati numero 1 al titolo, visto anche il ko inglese con la Scozia.

Italia che arriva dopo la sconfitta di Dublino contro l’Irlanda, un ko che però ha evidenziato la crescita degli azzurri che appaiono, al momento, in grado di giocarsela nel Sei Nazioni contro tutte le avversarie, a esclusione forse proprio della Francia. Ancora assente per motivi famigliari Ignacio Brex, tornano invece Martin Page-Relo e Giulio Bertaccini tra i convocati per Gonzalo Quesada.

Calcio d’inizio che verrà effettuato allo Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy di Lille domenica, alle ore 16.10, contro l’Irlanda. Diretta tv su Sky Sport Uno e in chiaro su Tv8, streaming su SkyGO, Now TV e gratis su Tv8.it.

Quote Antepost Guinness Six Nations 2026

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale del Rugby Sei Nazioni 2026. Francia sempre più padrona del torneo con l’Inghilterra che si allontana.

