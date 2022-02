Pronostici Rugby 6 Nazioni: l’Italia inizia con la Francia favorita per la vittoria finale

Rugby 6 Nazioni 2022, si inizia sabato con Irlanda-Galles lo storico torneo del rugby europeo che vede in campo anche l’Italia per un debutto di fuoco contro la squadra più forte e favorita dalle quote antepost, la Francia.

Rugby 6 Nazioni 2022: le pretendenti al titolo

Gli azzurri esordiscono al Sei Nazioni di Rugby domenica 6 alle 16 a Parigi con la Francia. Il Galles è campione uscente e vanta il maggior numero di trofei: 40. L’Inghilterra insegue a 39, la Francia ne ha 25, la Scozia 24 e l’Irlanda 23. L’Italia è ferma a zero titoli e 32 sconfitte consecutive: non vince un incontro dal 2015.

Favorita numero uno è una Francia giovane e talentuosa che il ct Fabien Galthié ha saputo plasmare intorno a Antoine Dupont. Dopo 12 anni di attesa, i francesi possono tornare a vincere il torneo, anche il calendario è dalla loro.

L’avversaria numero uno dei transalpini è l’Irlanda che 3 mesi fa ha prima battuto gli All Blacks e poi strapazzato l’Argentina. Gli irlandesi hanno una grande alchimia ed esperienza, e Hugo Keenan si presenta in grande forma a questo appuntamento.

Impossibile non annoverare l’Inghilterra per la corsa alla vittoria finale, anche per riscattare il tremendo Sei Nazioni dello scorso anno. Il ct Eddie Jones è sotto pressione già all’esordio a Murrayfield in un match delicatissimo contro la Scozia, anche perché gli inglesi ci arrivano privi di 6 potenziali titolari (Lawes, Hill, Farrell, May, Tuilagi, Hunderhill).

Rugby 6 Nazioni 2022: ItalRugby in fondo alla lavagna

Il Galles è il campione uscente ma è difficile pensare ad un bis visto che i Dragoni Rossi sono decimati dagli infortuni (tra cui Alun Wyn Jones che sperano di recuperare prima della fine del torneo) e il mitico capitan Dan Biggar potrebbe non bastare.

La Scozia con la guida di Gregor Townsend è cresciuta molto ma non sembra ancora attrezzata per la vittoria anche se potrà fare molto bene e dare fastidio a tante squadre, Inghilterra in primis, col talento di Finn Russel e Stuart Hogg e anche il ritorno di Cameron Redpath.

Sarà una competizione tutta in salita per gli Azzurri. Già in casa della Francia la quota per l’Italia vincente è @11,00 volte la posta, una quota che visto la situazione appare anche bassa.

Italia da cucchiaio di legno nelle quote antepost. La Francia è la grande favorita e si gioca @2,50, con l’Inghilterra prima alternativa a @3,75. Sul podio della favorite anche l’Irlanda @4,00, mentre non sembrano avere grandi chance Galles e Scozia, entrambe @12. A quota @500,00 l’Italia.

05-02-2022

15:15 Irlanda – Galles 1,12 28 5,75

17:45 Scozia – Inghilterra 2,15 20 1,70

06-02-2022

16:00 Francia – Italia 1,01 66 25

Rugby 6 Nazioni 2022: le quote antepost

Vincente Sei Nazioni 2022

Francia 2,45

Irlanda 3,75

Inghilterra 3,90

Scozia 11

Galles 11

Italia 1.000

Triple Crown Sei Nazioni 2022

No 2,65

England 3,00

Ireland 3,20

Wales 20

Scotland 20

Grand Slam Sei Nazioni 2022

No 1,75

France 4,25

England 8,00

Ireland 8,00

Wales 40

Scotland 40

Italy 1.000

Mete A Segno Squadra Sei Nazioni 2022

France 2,85

England 3,00

Ireland 3,50

Wales 10

Scotland 15

Italy 200

Punti A Segno Squadra Sei Nazioni 2022

France 2,85

England 3,00

Ireland 3,50

Wales 10

Scotland 15

Italy 250

Le quote sui premi individuali

Mete A Segno Gioc Sei Nazioni 2022

Adams, Josh 6,00

Van Der Merwe, Duhan 6,50

Rees-zammit, Louis 7,50

Malins, Max 8,50

Penaud, Damian 10

Villiere, Gabin 10

Vakatawa, Virimi 12

Mauvaka, Peato 15

Conway, Andrew 15

Nowell, Jack 16

Kelleher, Ronan 16

Thomas, Teddy 18

Marchant, Joe 18

Baloucoune, Robert 20

Earls, Keith 20

Steward, Freddie 20

Hogg, Stuart 20

Cowan-dickie, Luke 20

Steyn, Kyle 20

Dupont, Antoine 25

Graham, Darcy 25

Ringrose, Garry 25

Fickou, Gael 25

Punti A Segno Gioc Sei Nazioni 2022

Sexton, Jonathan 3,25

Jaminet, Melvyn 4,00

Smith, Marcus 4,00

Biggar, Dan 5,00

Russell, Finn 5,00

Garbisi, Paolo 25

Altro 2,00

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.