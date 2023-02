Pronostici Sei Nazioni 2023. Il 6 Nazioni è uno dei più importanti eventi di rugby al mondo, e l’edizione 2023 vede l’Italia nell’ormai solito e triste ruolo di underdog. Irlanda favorita sulla Francia.

Pronostici Sei Nazioni 2023: Irlanda favorita, Italia ultima

Massima concentrazione al Payanini Center di Verona, dove la nazionale azzurra di rugby si sta preparando in vista del Sei Nazioni 2023. La selezione di Kieran Crowley si presenta all’appuntamento con il solito ruolo di outsider, ma anche con la volontà di dare fastidio e portare a casa uno o due vittorie, obiettivo che perlomeno sarebbe un passo in avanti rispetto alle edizioni precedenti (nel 2022 4 ko e un successo in casa del Galles).

Domenica 5 febbraio ci sarà a Roma il difficile esordio contro la Francia, nazionale campione in carica e tra le favorite sulle quote Betaland per la vittoria del Sei Nazioni 2023. In cima ai pronostici c’è però l’Irlanda a quota @2,35, con i transalpini @2,75. Sull’ultimo gradino del podio l’Inghilterra, @5,00. A quota @500,00 l’impresa dell’Italia.

La prima giornata comincia sabato 4 febbraio alle 15:15 con Galles-Irlanda. Primo esame per la favorita anche se sulla lavagna scommesse di Betaland il segno 1 è @3,25, contro il 2 @1,34. Alle 17:45 si sfidano Inghilterra-Scozia e i padroni di casa sono avanti @1,24 su StarCasino. Italia-Francia (domenica 5 febbraio ore 16:00) vede gli azzurri nettamente sfavoriti per un successo proposto @10,50 su Sisal.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €50

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €50. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Tutte le quote sul Rugby 6 Nazioni

Ecco tutte le quote, anche antepost, offerte da Snai.

Segui anche il canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.