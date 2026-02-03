Continuiamo a parlare dei giochi olimpici che si avvicinano sempre più e dopo aver visto il programma completo, le quote e gli azzurri nell’anteprima, entriamo più nel dettaglio delle scommesse parlando del Medagliere con le nostre previsioni e le prime puntate che non riguardano solo l’Italia (che purtroppo vediamo da Under sugli ori), ma anche le altre nazionali, con gli Stati Uniti che hanno una quota di valore per la vittoria del medagliere dove domina la Norvegia. Medagliere Milano-Cortina 2026.

Medagliere Milano-Cortina 2026: le quote, Norvegia favorita, inseguono gli USA

Tra pochissimo (in attesa della cerimonia di apertura di venerdì 6 febbraio) si apriranno ufficialmente le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 a cui la squadra italiana arriva più carica che mai essendo anche la nazione ospitante di questi giochi olimpici invernali. Gli azzurri sognano di battere il record di medaglie fatto registrare in Norvegia ormai 32 anni fa a Lillehammer, con la leggendaria spedizione da 7 ori e 20 medaglie totali. Più che un sogno, una grande possibilità: lo sostengono gli esperti analisti di Sisal, secondo cui l’Over 7,5 medaglie, @1,75, è favorito sull’Under, @1,95. Ancora più “facile” pareggiare il record del 1994: l’Over 6,5 medaglie si gioca @1,40 mentre per l’Under si raddoppia @2,75. Discorso inverso per l’Over 8,5 @2,50, in netto svantaggio sull’Under @1,47.

Tanto della possibile gloria azzurra passerà, ovviamente, dallo sci e in particolare dai campioni della velocità: dai veterani Sofia Goggia e Dominik Paris, che a Bormio ha già vinto sette volte in carriera, al giovane Giovanni Franzoni, che ha svoltato la sua carriera nell’ultimo mese, con quattro podi di cui due vittorie. E con tanta fiducia anche per Federica Brignone, appena rientrata dopo il terribile infortunio dello scorso anno.

Ma l’Italia ha carte importantissime da giocare anche nelle altre discipline, tanto che gli analisti di Goldbet puntano in alto anche nel medagliere, proponendo l’Italia come outsider @13 nelle quote per la Nazione vincitrice. Non un’impresa impossibile, quindi: tolta la favoritissima Norvegia, proposta @1,50, è sfida aperta con Stati Uniti @4,00, Germania @6,00 e Canada @7,00.

L’Italia, infatti, brilla anche nel biathlon, dove potrà giocarsi le sue chance da medaglia con Tommaso Giacomel che sta vivendo una stagione da sogno, oltre a Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. E poi può puntare anche su altri veterani, come Arianna Fontana, Federico Pellegrino e l’eterno Roland Fischnaller, alla settima Olimpiade, oltre che sulla gioventù di Flora Tabanelli, la cui condizione fisica è però da verificare, e sulla coppia d’oro di Pechino 2022 nel curling, Amos Mosaner e Stefania Constantini. Insomma, un gruppo nutrito, vario e forte: il record di Lillehammer potrebbe avere i giorni contati.

Previsioni medagliere: Stati Uniti vincitori, Italia appena fuori dalla top-10

Vediamo le nostre previsioni di medaglia e di seguito anche i consigli per le prime scommesse antepost sulle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Iniziamo dalle stime generali, dove abbiamo tre grandi nazioni a contendersi la vittoria di più medaglie. La Norvegia è favorita, ma noi stimiamo 32 medaglie per i norvegesi (12 ori, 10 argenti e 10 bronzi) mentre sugli Stati Uniti abbiamo una proiezione a 40 medaglie (15-14-11). Più staccato il Canada che vediamo con 10 ori, un bel bottino, ma 8 argenti e 7 bronzi per un totale di 25 medaglie, anche dietro ai totali di Germania (31) e Francia (26) che però secondo noi vinceranno un oro in meno rispetto ai canadesi.

Da 9 ori un altra nazionale scandinava importante, che troviamo però in seconda fascia, ovvero la Svezia che potrebbe portare a casa un totale di 26 medaglie, qualcuna in meno del Giappone a 23, anche se la nazionale del Sol Levante è ferma a soli 6 ori secondo le nostre stime. Tutte le nazionali vinceranno almeno una medaglia, anche Ucraina ed Albania che troviamo in fondo con 1 sola medaglia a testa, un argento per gli ucraini, e un bronzo per gli albanesi. Ecco la top-10 delle previsioni del medagliere:

E l’Italia padrona di casa? Gli azzurri sfiorano la top-10, con tante medaglie attese, ben 28, ma molti sono argenti (ne prevediamo 13) e bronzi (11) mentre gli ori che pensiamo l’Italia possa portare a casa sono solo 4, quindi attenzione alle linee delle quote per le scommesse su Over-Under Ori che sembrano troppo generose per gli azzurri.

Le nostre prime scommesse antepost su Milano-Cortina 2026

Da quello che abbiamo visto sulle previsioni del medagliere ne consegue che abbiamo trovato alcune quote di valore molto interessanti, e come prime scommesse sui giochi olimpici invernali segnaliamo e andiamo con la quota di valore @4 volte la posta sugli USA vincitori del medagliere, una cosa non impossibile, e purtroppo giochiamo contro gli azzurri, ma la linea di 7.5 ori ci sembra esagerata, soprattutto rispetto alla nostra stima che si ferma a soli 4 titoli per i nostri atleti olimpici.

Tra le altre nazioni la quota non è altissima, ma la linea della Francia è molto bassa, quasi a metà (5.5) rispetto alla nostra stima di 9 ori, quindi consigliamo anche i transalpini come consigliamo Over 7.5 per gli ori svedesi, stimati a 9. Saliamo ancora con il Canada da Over 8.5 ori per un stima a 10 medaglie più preziose che i canadesi potranno portare a casa da Milano-Cortina. Chiudiamo poi con un Under, quello dei Paesi Bassi, con gli olandesi che sono dati a 5 ori al massimo, e la linea a 6.5 sembra un pelo troppo alta.

VINCITORE MEDAGLIERE: STATI UNITI @4.00

ITALIA: UNDER 7.5 MEDAGLIE ORO @1.85

FRANCIA: OVER 5.5 MEDAGLIE ORO @1.65

SVEZIA: OVER 7.5 MEDAGLIE ORO @1.95

CANADA: OVER 8.5 MEDAGLIE ORO @1.85

OLANDA: UNDER 6.5 MEDAGLIE ORO @1.95

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.