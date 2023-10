Domenica 29 ottobre, riparte la Coppa del Mondo di Sci Alpino, stagione 2023-2024, con lo Slalom Gigante in programma a Soelden, in Austria. Pronostici Slalom Gigante Soelden: Marco Odermat favorito, occhio a Henrik Kristoffersen e Marco Schwarz.

Quote Slalom Gigante Soelden

La nuova stagione di Coppa del Mondo di Sci maschile, riparte domenica 29 ottobre con lo Slalom Gigante in programma nella località austriaca di Soelden.

Per i bookmaker, il favorito per la vittoria dello Slalom Gigante è il vincitore della Coppa del Mondo dello scorso anno, il campione svizzero, Marco Odermat, bancato vincente a quota 1.75 su Sisal e a quota 1.77 su Marathonbet.

A contendere la vittoria allo sciatore svizzero, troviamo secondo in quota, il talento norvegese Henrik Kristoffersen, pagato vincente 10 volte la posta giocata, a quota 11 troviamo Marco Schwarz e Zan Kranjec, che precedono a quota 12 lo svizzero Loic Meillard.

Gli azzurri in gara a Soelden

Sono quasi nulle le possibilità di vittoria per gli sciatori italiani. Nel tabellone quote, offerte dai principali bookmaker troviamo sia Filippo Della Vite che Luca De Aliprandini, pagati vincenti a quota 101, mentre gli altri sciatori italiani non sono neppure quotati.

Pronostici Slalom Gigante Soelden

Se non succedono imprevisti,che nello sci alpino possono sempre capitare, Marco Odermat rimane per noi il grande favorito per la vittoria del primo Slalom Gigante della stagione.

Per il secondo e terzo gradino del podio, vediamo una lotta aperta tra 6-7 sciatori, Kristoffersen, Schwarz, Kranjec, Meillard, Braathen, Pinturault, Brennsteiner.

