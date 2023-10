Riparte la nuova stagione di Coppa del Mondo di Sci Alpino femminile, sabato 28 ottobre 2023, con lo Slalom Gigante in programma nella località montana di Soelden in Austria. Quote e Pronostici Slalom Gigante Femminile Soelden: Mikaela Shiffrin favorita, azzurre a caccia del podio.

Quote Slalom Gigante Femminile Soelden

Sabato 28 ottobre 2023, alle ore 10, prende il via la stagione 2023-2024 di Coppa del Mondo di Sci Alpino femminile, con lo Slalom Gigante di Soelden in Austria.

La grande favorita, secondo le quote offerte dalle principali casa di scommesse, è la campionessa americana Mikaela Shiffrin, pagata vincente 2 volte la posta giocata sia su AdmiralBet che su Sisal.

Dietro alla sciatrice americana, troviamo nel tabellone quote la nostra Federica Brignone e la svizzera nata in Ticino, Lara Gut, bancate vincenti a quota 6.50, che precedono Marta Bassino, giocata vincente a quota 7.

A quota 10 è offerto il successo della forte sciatrice slovacca, Petra Vlhova, a quota 13 si gioca Sara Hector, mentre a quota 17 si paga la vittoria della sciatrice norvegese Ragnhild Mowinckel.

Le azzurre in gara a Soelden

Saranno sette, le sciatrici italiane al via dello Slalom Gigante di Soelden in Austria, oltre alle già citate Federica Brignone e Marta Bassino, troviamo al via anche Sofia Goggia, Roberta Melesi, Elena Curtoni, Elisa Platino e Asja Zenere.

Pronostici Slalom Gigante Soelden

Mikaela Shiffrin è sicuramente la donna da battere in questo Salom Gigante di Soelden, ma attenzione che sia Bassino che Brignone, che Lara Gut non partono battute. Nostro pronostico podio: 1 Mikeala Shiffrin 2 Federica Brignone 3 Marta Bassino.

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.