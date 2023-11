Dopo aver debuttato a Soelden, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile si sposta a Levi, in Finlandia, per disputare due slalom in programma sabato 11 e domenica 12 novembre 2023. Pronostico Slalom Levi: Mikaela Shiffrin favorita, Vlhova e Holdner le outsider.

Quote Slalom Levi

Torna la Coppa del mondo di sci femminile stagione 2023-2024, con due slalom in programma a Levi in Finlandia, nei giorni 11 e 12 novembre 2023.

I favori del pronostico, vedono favorita per la vittoria della gara, la campionessa americana Mikaela Shiffrin, bancata vincente a quota 2.10 sia su Sisal che su AdmiralBet.

A contendere la vittoria alla strepitosa atleta americana, troviamo seconda in quota, la sciatrice slovacca, Petra Vlhova, offerta vincente a quota 5, seguita dalla portacolori svizzera, Wendy Holdner, pagata vincente 9 volte la posta giocata.

A quota 10 si paga il successo della tedesca Lena Duerr, mentre con la vittoria della svedese Anna Sween-Larsson si possono incassare 13 volte la somma giocata.

Le azzurre in gara

Sono 8 le azzurre che parteciperanno ai due slalom in programma a Levi, Martina Peterlini, Marta Rossetti, Anita Gulli, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Vera Tschurtschenthaler, Lucrezia Lorenzi ed Emilia Mondinelli.

Pronostici Slalom Levi

Mikaela Shiffrin è sicuramente la donna da battere in questo due slalom in programma a Levi e pensiamo che solo Petra Vhlova possa realmente pensare di battere la sciatrice americana. Per le azzurre nessuna possibilità di podio e sarebbe già un successo una azzurra tra le prime 10 in classifica.

