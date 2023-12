Sabato 16 dicembre 2023, per la Coppa del Mondo di Sci Alpino femminile, è in programma sulle nevi francesi della Val d’Isere, una discesa libera. Pronostico Discesa Val d’Isere: Sofia Goccia è la donna da battere.

Quote Discesa Femminile Val d’Isere

Per i bookmaker la grande favorita per la vittoria della discesa libera in programma sabato a Val d’Iser è la campionessa bergamasca, Sofia Goggia, offerta vincente a quota 1.85 su Goldbet e a quota 1.83 su Sisal.

A contendere la vittoria alla nostra Goggia, troviamo seconda in quota la campionessa americana, Mikaela Shiffrin, bancata vincente a quota 4.50, che precede un altra sciatrice azzurra, Federica Brignone inserita in lavagna a quota 9.

Più staccare nelle quote troviamo il successo di Corenelia Huetter, pagato 15 volte la posta giocata e quello di Ilka Stuhec, offerta vincete a quota 17.

Le azzurre inserite nel tabellone quote

Oltrealle già citate Sofia Goggia e Federica Brignone, nel tabellone quote per la vincente della discesa libera della Val d’Isere, troviamo altre 4 azzurre.

A quota 67, si paga la vittoria di Marta Bassino, a quota 101 quella di Nicol Delago, a quota 201, due azzurre, Laura Pirovano, Nadia Delago.

Sofia Goccia parte sicuramente come la favorita numero 1 nella discesa della Val d’Isere, a impensierire il successo della sciatrice italiana, pensiamo possa essere solo Mikaela Shiffrin, ma vediamo la Goggia favorita.