Oggi 21 dicembre 2023, è in programma lo slalom femminile in notturna da Courchevel in Francia. Le grandi favorite per la vittoria sono Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova. Nessuna possibilità di podio per le slalomiste italiane. Pronostico Slalom Courchevel: duello tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova per la vittoria.

Quote Slalom Courchevel

Torna la Coppa del mondo di sci femminile stagione 2023-2024, oggi 21 dicembre 2023, con lo slalom in notturna, in programma sulle nevi francesi di Courchevel.

I favori del pronostico, vedono favorita per la vittoria della gara, la campionessa americana Mikaela Shiffrin, bancata vincente a quota 1.85 sia su Sisal che su AdmiralBet.

A contendere la vittoria alla strepitosa atleta americana, troviamo seconda in quota, la sciatrice slovacca, Petra Vlhova, offerta vincente a quota 2.50, seguita dalla slalomista tedesca, Lena Duerr, pagata vincente 12 volte la posta.

Le azzurre in gara

Sono 8 le azzurre che parteciperanno ai due slalom in programma a Courchevel e sono: Martina Peterlini, Marta Rossetti, Anita Gulli, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Emilia Mondinelli, Vera Tschurtschenthaler e Lucrezia Lorenzi.

Pronostici Slalom Levi

Mikaela Shiffrin è sicuramente la donna da battere in questo due slalom in programma a Levi e pensiamo che solo Petra Vhlova possa realmente pensare di battere la sciatrice americana. Per le azzurre nessuna possibilità di podio e sarebbe già un successo una azzurra tra le prime 10 in classifica.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: €10 + 25 free spins

Apri un conto Unibet e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse di €10 + 25 free spins per giocare alla slot Extra Chilli 4.5 Visita il Sito Recensione