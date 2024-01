Torna la Coppa del Mondo di Sci Alpino maschile, con una discesa libera in programma sabato 13 gennaio 2024, sulle nevi svizzere di Wenger. Pronostico Discesa Libera Wengen: chi vincerà? Kilde, Odermatt o Sarrazin?

Quote Discesa Libera Wengen

E’ tutto pronto a Weingen in Svizzera, per la discesa libera maschile di Coppa del Mondo in programma sabato 13 gennaio 2024 e per lo Slalom in programma domenica 14 gennaio.

Il grande favorito per la vittoria della gara, secondo le quote offerte dai principali bookmaker, è il forte sciatore norvegese, Aleksander Aamodt Kilde, bancato vincente a quota 2.50, sia su Sisal che su Goldbet.

Dietro di lui in quota troviamo il campione svizzero, Marco Odermatt offerto vincente a quota quota 5, che precede il discesista francese, Cyprien Sarrazin, bancato vincente a quota 7 e l’austriaco Vincent Kriechmayr, inserito in tabellone a quota 9

Gli azzurri inseriti nel tabellone quote

Gli azzurri inseriti nelle quote per il vincitore della discesa libera di Wengen sono: Mattia Casse, pagato vincente 15 volte la posta giocata, Domink Paris, lo troviamo offerto a quota 21, mentre Christof Innerhofer e Florian Schieder, sono offerti a quota 201.

Gli azzurri in gara

Gli atleti convocati dal direttore tecnico Max Carca sono: Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Nicolò Molteni, Benjamin Alliod, Pietro Zazzi, Giovanni Franzoni, Giovanni Borsotti e Guglielmo Bosca.

Pronostico Discesa Libera Wengen

Riuscirà Marco Odermatt, dominatore della Coppa del Mondo di Sci Alpino 2023-2024 a vincere la sua prima gara di discesa libera a Wengen? questa è la domanda che tutti si pongono, per noi il favorito rimane Kilde, ma occhio a Odermatt.