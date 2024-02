Sabato 10 febbraio 2024, continua la Coppa del Mondo di Sci Alpino, stagione 2023-2024, con lo Slalom Gigante in programma a Bansko, in Bulgaria. Pronostici Slalom Gigante Bansko: Marco Odermatt uomo da battere, italiani lontani dal podio.

Quote Slalom Gigante Bansko

La stagione di Coppa del Mondo di Sci maschile, continua sabato 10 febbraio, con lo Slalom Gigante, in programma nella località bulgara di Bansko.

Per i bookmaker, il favorito per la vittoria dello Slalom Gigante è il vincitore della Coppa del Mondo dello scorso anno e attuale leader, il campione svizzero, Marco Odermat, bancato vincente a quota 1.30 su Sisal e a quota 1.29 su Snai.

A contendere la vittoria allo sciatore svizzero, troviamo secondo in quota, il talento croato, Filip Zubcic, bancato a quota 9, mentre la vittoria dello sloveno Zan Kranjec, è pagata 10 volte la posta giocata, più staccate nelle quote la vittoria di Alexander Steen Olsen e Manuel Feller pagati vincenti a quota 15, mentre Loic Meillard e Joan Verdu sono offerti a quota 21.

Gli azzurri in gara a Schladming

Sono quasi nulle le possibilità di vittoria per gli sciatori italiani. Nel tabellone quote, offerte dai principali bookmaker troviamo Filippo Della Vite offerto vincente a quota 81, il successo di Luca Aliprandini o di Alex Vinatzer è inserito in lavagna a quota 201.

Pronostici Slalom Gigante

Se non succedono imprevisti,che nello sci alpino possono sempre capitare, Marco Odermat rimane per noi il grande favorito per la vittoria del primo Slalom Gigante della stagione. Nessuna possibilità di podio per gli slalomisti azzurri.