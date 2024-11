Dopo aver debuttato a Soelden e dopo la tappa finlandese di Levi, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile torna in Austria, a Gurgl, per disputare uno slalom in programma domenica 24 novembre 2024. Pronostico Slalom Maschile Gurgl: Noel Clement favorito per la vittoria.

Quote Scommesse Slamon maschile di Gurgl

Torna la Coppa del mondo di sci maschile stagione 2024-2025, con uno slalom in programma a Gurgl in Austria, domenica 24 novembre 2024, alle ore 10.30.

I favori del pronostico, vedono 3 sciatori che possono vincere questo primo slalom di stagione. Clemont Noel, Loic Meillard e Henrik Kristoffersen, tutti e tre bancata vincenti a quota 6.00 sia su Sisal che su AdmiralBet.

A contendere la vittoria al trio di sciatori favorito dalle quote, lo slalomista tedesco Linus Strasser, offerto vincente a quota 7,50, seguito dalla portacolori del Brasile (ex norvegese), Luc Brathen Pinheiro, e da Manuel Feller, pagati vincenti a quota 9.00.

A quota 12 si paga il successo di Timon Haugen, a quota 16 quello di Steven Amiez e dello slalomista norvegese, Alexande Steen Olsen.

Gli azzurri in gara a Gurgl 24/11/2024

Sono quattro le slaomsti italiane che saranno al cancelletto di partenza a Gurgl, per lo slalom: Alex Vinatzer, Stefano Gross, Tobias Kastlunger e Tommaso Sala

Quote Azzurre in gara slalom Gurgl

Il migliore degli azzurri, nelle quote per il vincitore dello slalom di Gurgl, in Austria, è Alex Vinatzer, pagato vincente a quota 33, il succeso di Tommaso Sala è pagato 100 volte la posta giocata, mentre quello di Stefano Gross e Tobias Kastlunger, paga 300 volte la quota pagata.

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.