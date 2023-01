Quote e Pronostico Super-G Cortina: sfida a due tra Kilde e Odermatt per la vittoria

Quote e Pronostico Super-G Cortina: La Coppa del Mondo di Sci Alpino arriva in Italia, a Cortina, per una due giorni di Supergigante maschile in programma sabato 28 e domenica 29 gennaio 2023. Per la vittoria si prospetta uno scontro a due tra Aleksander Kilde e Marco Odermatt. Occhio ai nostri Mattia Casse e Dominik Paris.

Quote Super-G Cortina

Sono due i Supergigante maschili in programma a Cortina il 28 e 29 gennaio, validi per la Coppa del Mondo di sci 2022-2023. La bella notizia sembra essere il ritorno in gara del campione svizzero Marco Odermatt, dopo lo stop dovuto alle problematiche avute nella discesa di Kitzbuehel.

Le quote offerte dai bookmaker, vedono profilarsi un duello a due per la vittoria tra Aleksander Kilde e Marco Odermatt, entrambi offerti vincenti a quota 2.50.

Dietro di loro troviamo a quota 5, lo sciatore austriaco, Vincent Kriechmayr, più staccato a quota 12 l’americano James Crawford e a quota 15 due sciatori, lo svizzeeo Loic Mellard e il francese Alexis Pinturault.

Le quote offerte per gli azzurri

A guidare il tabellone quote per quanto riguarda i sciatori azzurri, troviamo Mattia Casse, bancato vincente a quota 16, sia su Sisal che su BetN1, Dominik Paris a quota 33, Christf Innerhofer a quota 66, Matteo Marsaglia e Guglielmo Bosca, entrambi pagano 100 volte la posta giocata.

Pronostico Super-G Cortina

Sarà sicuramente una bel Supergigante che per noi vede tre soli sciatori veramente in lotta per la vittoria della gara. Aleksander Kilde, Marco Odermatt e Vincent Kriechmayr. Con Kilde leggermente favorito per la vittoria. Attenzione al nostro Mattia Casse, in formissima che potrebbe fare un pensierino al gradino pià basso del podio.

Classifica di Coppa del Mondo Super-G

Andiamo a dare uno sguardo alla classifica di Coppa del Mondo nella specialità Super-G, che vede in testa con 340 punti Marco Odermatt, al secondo posto con 312 Aleksander Kilde, mentre al terzo con 209 Vincent Kriechmayr.