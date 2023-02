Ai Mondiali di Sci Alpino, in corso di svolgimento in Francia a Courchevel e Meribel, il 17 febbraio 2023 è in programma il Gigante maschile. Pronostici Sci Alpino: Marco Odermatt favorito nel Gigante dei Mondiali del 17 febbraio 2023, attenzione a Henrik Kristoffersen e Loic Meillard.

Quote Slalom Gigante Mondiali di Courchevel e Meribel

Marco Odermatt è il grande favorito dai bookmaker per la vittoria dello Slalom Gigante dei Mondiali di Courchevel e Meribel. Lo sciatore svizzero, viene dal quarto posto ottenuto a sorpresa del SuperG di oggi 9 febbraio 2023. La vittoria di Odermatt è offerta a quota 1.75 su Sisal e 1.70 su Goldbet.

A contendere la medaglia d’oro a Odermatt, ci proveranno il norvegese Henrik Kristoffersen, bancato a quota 5, stessa quota offerta per il successo dello svizzero Loic Meillard. A quota 9 è offerta la vittoria del norvegese Lucas Braathen, a quota 12 lo sciatore austriaco Manuel Feller e allo sloveno Zan Kranjec.

Quote Italiani in gara

Poche possibilità di medaglia per i colori azzurri. Il successo di Filippo Della Vite, Luca De Aliprandini, è pagato 100 volte la posta giocata, quello di Giovanno Borsotti bancato a quota 300.

Programma mondiali di sci Courchevel Meribel

Domenica 5 febbraio: Cerimonia di apertura – ore 18,45

Lunedì 6 febbraio: MERIBEL – Combinata alpina femminile – ore 11/14,30

Martedì 7 febbraio: COURCHEVEL – Combinata alpina maschile – ore 11/14,30

Mercoledì 8 febbraio: MERIBEL – SuperG femminile – ore 11,30

Giovedì 9 febbraio COURCHEVEL – SuperG maschile – ore 11,30

Sabato 11 febbraio – MERIBEL – Discesa libera femminile – ore 11

Domenica 12 febbraio – COURCHEVEL – Discesa libera maschile – ore 11

Martedì 14 febbraio – MERIBEL – Parallelo a squadre – ore 12,15

Mercoledì 15 febbraio – MERIBEL – Parallelo individuale – ore 12

Giovedì 16 febbraio – MERIBEL – Gigante femminile – ore 10/13,30

Venerdì 17 febbraio – COURCHEVEL – Gigante maschile – ore 10/13,30

Sabato 18 febbraio – MERIBEL – Slalom femminile – ore 10/13,30

Domenica 19 febbraio – COURCHEVEL – Slalom maschile – ore 10/13,30

La nostra redazione premia il successo di Marco Odermatt, al secondo posto Henrik Kristoffersen, al terzo vediamo lo svizzero Loic Meillard o l’austriaco Manuel Feller.

