Quote Tennis Jannik Sinner 2024. Dopo la grande affermazione al primo slam di tennis del 2024, è Sinnermania e i bookmakers preparano le quote non solo per il prossimo Australian Open (ne abbiamo parlato qui) ma anche per vincere un altro slam in questa stagione, e la possibilità di arrivare al numero 1 del ranking mondiale.

Quote Tennis Jannik Sinner 2024: altri slam in arrivo?

Dopo gli Australian Open, Jannik Sinner è pronto a prendersi altri Slam nel 2024. Ne sono convinti i betting analyst di Snai, che, dopo il successo in rimonta del nativo della Val Pusteria su Daniil Medvedev, pensano già ai prossimi appuntamenti: ecco, quindi, che viene proposto a quota @4 il trionfo dell’azzurro al Roland Garros, dove Sinner dovrà riscattare la delusione della prematura uscita di scena nel 2023, battuto dal tedesco Daniel Altmaier appena al secondo turno.

Si passa poi all’erba di Wimbledon, dove Sinner, dopo la sconfitta in semifinale contro Novak Djokovic, vede il titolo @3, per arrivare infine agli US Open, dove la quota del trionfo di Jannik scende @2,75.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Quote Tennis Jannik Sinner 2024: le quote per la #1 del ranking mondiale e Grande Slam

C’è tanta attesa di rivedere in campo Sinner, dopo lo straordinario trionfo nella sua prima finale Slam in carriera che lo iscrive di diritto tra le leggende dello sport italiano ad appena 22 anni. L’incredibile scalata di Jannik al tennis mondiale è certificata dai numeri: fino all’inizio del 2023, Sinner aveva battuto uno dei Top 5 della classifica ATP in una sola occasione su 16 tentativi. Oggi le vittorie sono salite a 14 ma ben 10 negli ultimi 11 scontri diretti.

Normale quindi che la prima posizione nella classifica mondiale sia il prossimo obiettivo per il fenomeno altoatesino: gli esperti Sisal vedono Sinner numero 1 del mondo, entro il 2024 @3,50 (su Goldbet questa quota sale @5).

In questo momento di esaltazione collettiva, i tifosi e gli addetti ai lavori si chiedono dove Jannik possa arrivare, magari toccando quella vetta che nemmeno i Big Three, Djokovic, Federe e Nadal, in rigoroso ordine alfabetico, hanno saputo raggiungere: il Grande Slam.

Mettere a segno questo miracolo sportivo (che in ambito maschile, in era Open, è riuscito solo a Rod Laver) di vincere nello stesso anno, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open, potrebbe essere nelle corde dell’azzurro nel breve/medio periodo: Sinner che centra il Grande Slam entro i prossimi tre anni pagherebbe @25 volte la posta.

Le quote sui prossimi Slam

Vediamo le quote antepost sui prossimi Slam di Tennis del 2024.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB