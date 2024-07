Quote Tennis Alcaraz 2024. Dal 26 agosto all’8 settembre gli US Open 2024 di tennis si giocheranno a New York, ultimo slam della stagione di Tennis, subito dopo le Olimpiadi e Wimbledon dove è tornato a vincere Carlos Alcaraz. Proprio lo spagnolo è l’asso piglia tutto, favorito per la vittoria sia dell’oro olimpico che del prossimo e ultimo slam stagionale.

Quote Tennis Alcaraz 2024: lo spagnolo è favorito per lo US Open

L’ultimo Slam della stagione si giocherà dal 26 agosto a New York, ma prima ci saranno gli incontri del tabellone principale saranno preceduti, dal 20 al 24 agosto, da quelli delle qualificazioni dove tanti tennisti cercheranno di entrare nel main draw allo US Open 2024. Si riparte da chi ha trionfato nel 2023, ovvero Novak Djokovic e Coco Gauff.

Nole ha dimostrato di aver recuperato bene dall’operazione, arrivando in finale a Wimbledon, anche se poi il serbo si è arreso nettamente a Carlos Alcaraz che troviamo favorito anche per il prossimo slam dello US Open, dove si gioca @2.37 per un altro titolo di prestigio, e ancora una volta è Djokovic il suo avversario principale sulla carta, molto vicino in quota @2.87 mentre si stacca un pò l’altro big, Jannik Sinner che a NY si gioca @3.25 e il Major negli States è adatto alle qualità di gioco dell’altoatesino. Per gli azzurri abbiamo anche Matteo Berrettini @67 e Lorenzo Musetti addirittura @126, nonostante l’ottima e sorprendente semifinale raggiunta a Londra.

In campo femminile anche allo US Open si riaccende lo scontro in quota tra Iga Swiatek ed Aryna Sabalenka, offerte entrambe @4, su Coco Gauff @7. Al momento troviamo la nostra Jasmine Paolini in quota Altro @8.00, dopo la straordinaria finale raggiunta a Wimbledon, a seguito di quella al Roland Garros, una serie di risultati che hanno portato la giocatrice italiana al numero #5 del ranking mondiale.

Calendario completo US Open 2024

Martedì 20 agosto, dalle 17.00 italiane: primo turno qualificazioni (maschile e femminile);

Mercoledì 21 agosto, dalle 17.00 italiane: primo turno qualificazioni (maschile e femminile);

Giovedì 22 agosto, dalle 17.00 italiane: secondo turno qualificazioni (maschile e femminile);

Venerdì 23 agosto, dalle 17.00 italiane: secondo turno qualificazioni (maschile e femminile);

Sabato 24 agosto, dalle 17.00 italiane: turno decisivo qualificazioni (maschile e femminile);

Lunedì 26 agosto, dalle 17.00 italiane: 1° turno (maschile e femminile);

Martedì 27 agosto, dalle 17.00 italiane: 1° turno (maschile e femminile);

Mercoledì 28 agosto, dalle 17.00 italiane: 2° turno (maschile e femminile);

Giovedì 29 agosto, dalle 17.00 italiane: 2° turno (maschile e femminile);

Venerdì 30 agosto, dalle 17.00 italiane: 3° turno (maschile e femminile);

Sabato 31 agosto, dalle 17.00 italiane: 3° turno (maschile e femminile);

Domenica 1° settembre, dalle 17.00 italiane: ottavi di finale (maschile e femminile);

Lunedì 2 settembre, dalle 17.00 italiane: ottavi di finale (maschile e femminile);

Martedì 3 settembre, dalle 18.00 italiane: quarti di finale (maschile e femminile);

Mercoledì 4 settembre, dalle 18.00 italiane: quarti di finale (maschile e femminile);

Giovedì 5 settembre, dalle 01.00 italiane (notte tra giovedì e venerdì): semifinali femminili

Venerdì 6 settembre, dalle 21.00 italiane: semifinali maschili;

Sabato 7 settembre, ore 22.00 italiane: finale femminile;

Domenica 8 settembre, ore 22.00 italiane: finale maschile.

Quote Tennis Alcaraz 2024: anche per l’oro alle olimpiadi domina Carlos

Prima dello US Open si giocherà però a Parigi, un evento davvero atteso visto che parliamo delle Olimpiadi 2024 anche qui le lavagne non cambiano, con Carlos Alcaraz che parte davanti a tutti in quota @3 per l’oro, ma qui la variazione rispetto allo US Open è Jannik Sinner che sale al secondo posto @3.75 di quota secondo gli analisti, poi troviamo Novak Djokovic @4. Qui i big three non staccano gli avversari come al solito visto che c’è Alex Zverev molto vicino @6 volte la posta, e anche Rafa Nadal si gioca in singola cifra @9.

Nel femminile Iga Swiatek prenota l’0ro con una quota minima @1.53. Più staccata Coco Gauff come principale avversaria. Jasmine Paolini qui si gioca @41.00 volte la posta.

Italiani qualificati a Parigi 2024

Nel complesso 41 Paesi saranno rappresentati nei cinque tabelloni del tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024, con 184 giocatori che si sono qualificati in tutto nei cinque eventi previsti (singolo e doppio maschile e femminile e doppio misto). L’Italia ha qualificato 7 singolaristi su un massimo di 8, quattro nel torneo maschile e tre in quello femminile, mentre avrà al via due coppie sia nel doppio maschile che in quello femminile.

ITALIANI QUALIFICATI ALLE OLIMPIADI

SINGOLARE MASCHILE

Jannik SINNER

Lorenzo MUSETTI

Matteo ARNALDI

Luciano DARDERI

SINGOLARE FEMMINILE

Jasmine PAOLINI

Elisabetta COCCIARETTO

Lucia BRONZETTI

DOPPIO MASCHILE

Jannik SINNER / Lorenzo MUSETTI

Andrea VAVASSORI / Simone BOLELLI

DOPPIO FEMMINILE

Jasmine PAOLINI / Sara ERRANI

Elisabetta COCCIARETTO / Lucia BRONZETTI

DOPPIO MISTO (da confermare)

Sara ERRANI / Andrea VAVASSORI

Calendario completo Tennis alle Olimpiadi 2024

Sabato 27 luglio, dalle ore 12.00

Singolare maschile – Trentaduesimi

Singolare femminile – Trentaduesimi

Doppio maschile – Sedicesimi

Doppio femminile – Sedicesimi

Domenica 28 luglio, dalle ore 12.00

Singolare maschile – Trentaduesimi

Singolare femminile – Trentaduesimi

Doppio maschile – Sedicesimi

Doppio femminile – Sedicesimi

Martedì 30 luglio, dalle ore 12.00

Singolare maschile – Sedicesimi

Singolare femminile – Ottavi

Doppio maschile – Quarti

Doppio femminile – Ottavi

Doppio misto – Ottavi

Venerdì 2 agosto, dalle ore 12.00

Singolare maschile – Semifinali

Singolare femminile – Finale per il bronzo

Doppio maschile – Finale per il bronzo

Doppio misto – Finale per il bronzo e Finale per l’oro

Sabato 3 agosto, dalle ore 12.00

Singolare maschile – Finale per il bronzo

Singolare femminile – Finale per l’oro

Doppio maschile – Finale per l’oro

Domenica 4 agosto, dalle ore 12.00

Singolare maschile – Finale per l’oro

Doppio femminile – Finale per il bronzo e Finale per l’oro

