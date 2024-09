L’ultimo slam del 2024 di Tennis è appena andato in archivio a NY con la vittoria di un super Jannik Sinner, sempre più numero 1, e sempre più nella storia del gioco, anche se l’altoatesino è favorito solo per la conferma al prossimo US Open tra i 4 slam del 2025. Quote Antepost Slam Tennis 2025.

Quote Antepost Slam Tennis 2025: testa a testa Sinner-Alcaraz

Il 2024 di Tennis verrà ricordato come quello del cambio generazionale, della nuova era con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Non solo per la prima volta dopo 22 anni nessuno dei cosiddetti Fab4 (Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal ed Andy Murray) ha sollevato il trofeo di uno Slam, ma a spartirsi i quattro tornei più importanti sono stati due ragazzi nati nel 2001 e nel 2003, con Nole che ha portato a casa “solo” l’oro olimpico, che era comunque l’unico grande titolo che gli mancava in bacheca e su cui puntava maggiormente.

Con Novak Djokovic in calo i principali avversari di Sinner ed Alcaraz nei prossimi anni potrebbero essere Alexander Zverev e Daniil Medvedev che però appaiono un gradino sotto come qualità e costanza. Un altra grande promessa che però finora non è ancora esplosa, vivendo di troppi alti e bassi, è Holger Rune. Stefanos Tsitsipas si è ormai eclissato da un paio di stagioni, e questo quadro sembra disegnare un futuro di grandi domini e sfide tra l’altoatesino e lo spagnolo.

Jannik Sinner ha vinto il primo e l’ultimo Slam della stagione, gli Australian Open e gli US Open; l’iberico è invece aggiudicato in poco più di un mese quelli centrali, ovvero Roland Garros e Wimbledon. Al momento Carlos Alcaraz in vantaggio 4-2 sull’italiano per numero di Slam in bacheca. È impressionante notare come entrambi non abbiano ancora perso nessuna delle finali disputate nei tornei che contano di più. Ed è però altrettanto singolare che non si siano ancora mai affrontati in una finale.

Grande equilibrio anche nei precedenti, con l’iberico in vantaggio 5-4, inoltre Alcaraz è stato l’unico a sconfiggere due volte Sinner in questo formidabile 2024 in cui l’italiano vanta un impressionante ruolino di 55 vittorie ed appena 5 ko.

Quote Antepost Slam Tennis 2025: le quote del prossimo anno

Andiamo a vedere le quote antepost per la prossima stagione e, nonostante zero slam vinti nel 2024, per il primo grande torneo di Tennis del 2025, l’Australian Open, torna ad essere Novak Djokovic il giocatore da battere @2.50 di quota, con Alcaraz e Sinner poco indietro @3.50.

Per Wimbledon si punta alla conferma di Carlos Alcaraz @2.20 e anche in questo caso Sinner non riesce ad essere favorito, ma è il principale antagonista @3, con Djokovic che qui è più staccato @4 volte la posta.

Anche al Open di Francia troviamo Carlos Alcaraz @2.50 davanti a tutti, con Sinner primo avversario @4 e Djokovic @4.50 a Roland Garros. I book credono quindi in un uno-due negli slam centrali di Alcaraz, come è stato in questo 2024.

Di fatto Jannik Sinner @3 è favorito solo per difendere il titolo al prossimo US Open nel 2025, e lo deve fare comunque dividendo la prima piazza delle lavagne delle quote antepost con Alcaraz, e con Djokovic molto vicino in questo caso @3.50.

