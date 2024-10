Vediamo il programma della settimana con tre tornei ATP di tennis maschile, e anche lo speciale Six Kings Slam 2024 che vedrà in gioco anche Jannik Sinner, reduce dalla vittoria al Master 1000 di Shanghai, in questa stagione sempre più incredibile per l’azzurro numero 1 al mondo. Pronostici Tennis 14-20 ottobre 2024.

Pronostici Tennis 14-20 ottobre 2024: Jannik WINNER

Chiamatelo Jannik Winner, non Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo incanta anche al Master 1000 di Shanghai in cui batte Novak Djokovic (è solo il 6° giocatore nella storia in grado di battere per due match di fila Nole) con il punteggio di 7-6, 6-3 in poco più di un’ora e mezza di gioco.

Un altra grande prestazione di Sinner che alza il livello dal tiebreak del primo set in poi contro un Djokovic fino a quel momento perfetto. Freddo e decisivo nei momenti che contano per conquistare il settimo titolo nel 2024, il 17° in carriera. Sinner diventa anche il più giovane campione nella storia del torneo e il primo in grado di battere Djokovic in finale a Shanghai. Per il serbo è ancora una volta appuntamento rimandato con la vittoria del 100° titolo ATP.

I numeri da record di Jannik Sinner

Diciassettesimo titolo in carriera (il settimo del 2024)

Sessantacinque vittorie stagionali: nuovo record personale

Primo campione italiano di sempre a Shanghai

Insieme a Djokovic, l’unico tennista in grado di vincere Shanghai da n. 1 al mondo

A 23 anni e 1 mese diventa il più giovane campione di sempre a Shanghai

Primo tennista in grado di vincere due Masters 1000 consecutivi da Djokovic nel 2020 (Roma e Cincinnati)

Primo tennista in grado di vincere tre Masters 1000 in una stagione da Nadal nel 2018

Unico tennista ad aver battuto Djokovic in finale a Shanghai

I tornei Tennis ATP in programma nella settimana del 14-20 ottobre

Vediamo cosa ci aspetta nei tornei di tennis maschile ATP di questa settimana. Si giocano tre tornei minori, e anche uno speciale evento, quello del Six Kings Slam 2024, torneo speciale e milionario.

ATP 250 Stoccolma 2024: possibilità per Matteo Berrettini

Il torneo BNP Paribas Nordic Open (Stoccolma, Svezia, cemento indoor) verrà disputato da lunedì 14 a domenica 20 ottobre e sarà trasmesso in diretta TV esclusiva su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Sport Plus, Sky Go, NOW, Extra Match (NOW), TennisTV.

In Svezia è Andrey Rublev il giocatore da battere, ma dovrà fare attenzione a Grigor Dimitrov e soprattutto a Matteo Berrettini che sulla carta è l’avversario principale del russo anche se inizierà con un pericoloso derby azzurro contro Luciano Darderi. I due non si sono mai affrontati nel massimo circuito internazionale e sarа un incrocio di stili molto interessante. Entrambi hanno nella combinazione servizio-dritto un punto di forza, anche se quella di Berrettini dovrebbe essere più efficace in questo contesto.

Da segnalare anche Tommy Paul e Casper Ruud tra i possibili vincitori. L’Italia si affida anche a Lorenzo Sonego, che però è più indietro in lavagna, in terza fascia a @29 volte la posta.

ATP 250 Anversa 2024

l torneo European Open (Anversa, Belgio, cemento indoor) verrà disputato da lunedì 14 a domenica 20 ottobre e sarà trasmesso in diretta TV esclusiva su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Sport Plus, Sky Go, NOW, Extra Match (NOW), TennisTV.

Qui in testa alle lavagne delle quote antepost troviamo Alex De Minaur, di poco avanti su Stefanos Tsitsipas e Felix Auger Aliassime. Anche Jiri Lechecka potrà inserirsi per provare la vittoria.

ATP 250 Almaty 2024

l torneo Almaty Open (Almaty, Kazakhistan, cemento indoor) verrà disputato da lunedì 14 a domenica 20 ottobre e sarà trasmesso in diretta TV esclusiva su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Sport Plus, Sky Go, NOW, Extra Match (NOW), TennisTV.

Nel torneo kazako l’uomo da battere è Tomas Machac, ma molto vicino troviamo Frances Tiafoe. Tra i contender anche Karen Khachanov e Roman Safiullin.

Esibizione milionaria col Six Kings Slam 2024

Il Six Kings Slam 2024 è un’esibizione di valore milionario che si tiene a Riyadh, in Arabia Saudita, e che vede al via sei big e tra loro ovviamente il numero 1 al mondo, Jannik Sinner.

A fargli compagnia ci sarà Carlos Alcazar che agirà da principale avversario dell’altoatesino, come al solito, assieme a Novak Djokovic che però inizierà direttamente dalle semifinali, come Rafa Nadal che in questi giorni ha annunciato il suo ritiro.

A completare il field troviamo il russo Daniil Medvedev, giа numero 1 del mondo due anni fa, e il danese Holger Rune, che però è attualmente in crisi di risultati.

Calendario completo e guida TV Six Kings Slam 2024

Il Six Kings Slam si terrа mercoledм 16, giovedì 17 e sabato 19 (non si gioca venerdì 18 per ottemperare ai regolamenti ATP). Sarа possibile seguirlo in diretta tv gratis e in chiaro su SuperTennis e per gli abbonati su Sky Sport, oltre che in diretta streaming su SkyGo, Now, sito di SuperTennis e DAZN.

Mercoledì 16 ottobre

Ore 18:30 Sinner (ITA)-Medvedev

A seguire Alcaraz (ESP)-Rune (DEN)

Giovedì 17 ottobre

Ore 18:30 Djokovic (SRB)-Sinner (ITA)/Medvedev

A seguire Nadal (ESP)-Alcaraz (ESP)/Rune (DEN)

Sabato 19 ottobre

Ore 18:30 Finale 3° posto

Ore 20:00 Finale 1° posto

WTA: i tornei femminili di Tennis a Ningbo e Osaka

Il WTA rimane in Asia con due tornei. Il Ningbo Open (Ningbo, Cina, cemento outdoor) verrà disputato da lunedì 14 a domenica 20 ottobre, ma si giocherà anche il Kinoshita Group Japan Open (Osaka, Giappone, cemento outdoor), sempre dal 14 al 20 ottobre.

