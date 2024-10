In Austria siamo arrivati agli ottavi di finale del ATP 500 di Vienna, con in gioco diversi italiani che aspirano alla vittoria finale del torneo, andiamo a vedere la situazione, i prossimi accoppiamenti e le quote. Pronostici Tennis 24 ottobre 2024.

Pronostici Tennis 24 ottobre 2024: la situazione al ATP Vienna

Si inizia a fare sul serio al ATP 500 di Vienna 2024. Il torneo di tennis maschile di categoria ATP Tour 500 della capitale austriaca sta per entrare nel vivo del gioco con gli ottavi di finale in programma sul cemento indoor.

Tra gli azzurri impegnati giovedì 24 ottobre ci sono Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Lorenzo Musetti. Cobolli, dopo aver liquidato in due set lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (7-6, 6-3), se la dovrà vedere con l’australiano n. 10 ATP, Alex de Minaur.

Match complicato per l’azzurro così come quello di Darderi che, eliminato l’austriaco Dominic Thiem in due set (7-6, 6-2), ora sfiderà il britannico n. 18 ATP, Jack Draper. Impegno decisamente più alla portata per Musetti contro il francese Gael Monfils, n. 52 ATP. L’italiano ha fatto suo il derby azzurro contro Lorenzo Sonego nel turno precedente (6-3, 6-2).

AGGIORNAMENTO: Monfils si ritira, e Musetti passa direttamente ai quarti di finale dove troverà Alex Zverev venerdì mattina, un match complicato per l’italiano che apre sfavorito nelle quote @3.75 su Sisal e Betflag mentre il successo del tedesco, numero 3 al mondo si gioca sotto @1.30.

Le quote degli italiani al ATP 500 Vienna

Cobolli e Darderi partono decisamente sfavoriti nel testa a testa contro i rispettivi avversari. Dando uno sguardo alle quote, il successo di Cobolli contro de Minaur è offerto a 3.35 su Netbet e @3.30 su Snai contro l’1.30 dell’australiano.

Cobolli vincente primo set si trova a 2.80, 1.39 per de Minaur. Ci saranno più di 21 games nel match? L’opzione vale quota 1.67, con l’Under a 2.08 su Betway. L’australiano che chiuderà la pratica in due set si gioca a 1.81, quota 6.00 per Cobolli. La combo 2+Over 22,5 games vale 2.75, l’1+Over 22,5 è offerto a 5.40.

Quote ancor più alte per la vittoria di Darderi contro Draper. L’azzurro si gioca addirittura a 6.60 su Goldbet e Lottomatica contro l’1.09 dell’avversario. Draper vincente primo set è dato a 1.18, quota 4.30 per Darderi.

Over 19,5 games nel match a 1.62. Draper vincente due set a zero a 1.37, il 2-1 del britannico a 3.85. La combo 2+Over 20,5 games vale 2.26, mentre l’1+Over 20,5 games è offerto a 8.80.

Passa anche Matteo Berrettini che attende il suo prossimo avversario

Matteo Berrettini ha messo in mostra il suo talento e la sua caratura agonistica, sconfiggendo lo statunitense Frances Tiafoe in tre set e qualificandosi cosм ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna. Il tennista italiano è riuscito ad avere la meglio sul numero 15 del mondo con il punteggio di 6-3, 6-7(6), 6-3.

Berrettini attende ora di sapere chi sarа il suo avversario nei quarti di finale e dovrа aspettare la serata odierna per conoscere il vincitore del confronto tra Nakashima e il russo Karen Khachanov.

Matteo Berrettini ha vinto i quattro precedenti disputati contro Khachanov: ottavi di finale a Sтfia e a Stoccarda nel 2019, quarti di finale ad Halle nel 2019, terzo turno agli Australian Open nel 2021. Vantaggio anche nei testa a testa con Nakashima: 1-0, frutto dell’affermazione ottenuta due anni fa al primo turno degli Australian Open.

