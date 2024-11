Dal 10 al 17 novembre andranno in scena le ATP Finals, dove i migliori otto giocatori al mondo si affronteranno per il titolo più prestigioso dell’anno. Vediamo la preview con tutto quello che c’è da sapere (format, calendario, guida tv, migliori quote) e anche il nostro consiglio per la vittoria finale a quota alta. Anteprima ATP Finals 2024.

Anteprima ATP Finals 2024: il format del torneo

Vediamo come si svolge il torneo che chiude la stagione di Tennis, le ATP Finals 2024, che anche quest’anno si giocano a Torino, mentre quelle femminili, le WTA Finals, sono già iniziate in Arabia Saudita, con Jasmine Paolini protagonista azzurra mentre nel maschile abbiamo ovviamente il numero 1 al mondo, Jannik Sinner, favorito per la vittoria finale.

Ecco il format delle Finals. Gli otto giocatori vengono suddivisi in 2 gironi da 4 in base alle loro teste di serie. La testa di serie numero uno, verrà inserita nel girone con la testa di serie numero 3/5 e 7. Dall’altra parte invece, verrà inserita la testa di serie numero 2 con la 4 la 6 e infine l’ottava.

I primi due classificati per ogni girone, passano alle semifinali in questa maniera: il primo del girone uno, affronterà il secondo del girone due e viceversa. Successivamente i due vincitori giocheranno la finale domenica. Tutte le partite si giocheranno al meglio dei 3 set.

I tennisti che parteciperanno alle ATP Finals 2024

Ancora non si ha una lista definitiva, qui vi elenchiamo tutti i giocatori già qualificati sicuramente:

-JANNIK SINNER

-ALEXANDER ZVEREV

-CARLOS ALCARAZ

-DANIL MEDVEDEV

-TAYLOR FRITZ

Guida TV: dove vedere le ATP Finals 2024 di Tennis

Le ATP finals saranno visibili su Sky sport a partire dal 10 di Novembre.

Montepremi delle ATP Finals 2024

Ecco tutti i premi per le finali di tennis.

Vincitore imbattuto: 4.881.500 dollari.

Vittoria in finale: 2.237.200 dollari.

Vittoria in semifinale: 1.123.400 dollari.

Vittoria in una partita del girone:396.500 dollari.

Premio di partecipazione: 331.000 dollari (165.500 per una partita, 248.250 per due incontri, 331.000 per tre match).

Riserva: 155.000 dollari.

Sinner favorito in quota per la vittoria finale delle ATP Finals 2024

Andiamo a vedere le prime quote antepost disponibili per la vittoria finale delle ATP Finals 2024. Come favorito troviamo il nostro Jannik Sinner, numero 1 al mondo che si gioca @2.25 su Sisal. Il suo primo avversario sarà ancora una volta Carlos Alcaraz @3 su Snai poi si sale in quota @9 con Novak Djokovic ed Alexander Zverev su Lottomatica.

QUOTE ANTEPOST ATP FINALS 2024

Jannik Sinner quota 2.25

Carlos Alcaraz quota 3.00

Novak Djokovic quota 9.00

Alexander Zverev quota 9.00

Danil Medvedev quota 12.00

Andrey Rublev quota 25.00

Taylor Fritz quota 33.00

Il nostro pronostico antepost sul vincente delle ATP Finals

Ci aspettiamo un torneo molto duro e ricco di partite mozzafiato. Il super favorito rimane sempre Jannik Sinner, che nel corso di questo 2024, ha dimostrato che è l’uomo da battere.

Decidiamo però di puntare su Alexander Zverev, che dopo la vittoria di Parigi Bercy, arriva a Torino con una buona dose di fiducia.

VITTORIA ATP FINALS 2024: ZVEREV @9.00

