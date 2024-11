Manca sempre meno alle Nitto ATP Finals 2024 di Torino, Djokovic non ci sarà, ma in questo articolo andiamo ad analizzare nel dettaglio come arriva il numero 1 al mondo e favorito, Jannik Sinner ATP Finals 2024.

Jannik Sinner ATP Finals 2024: lo stato di forma del numero 1 al mondo

Jannik Sinner per la prima volta, giocherà le ATP Finals a Torino come testa di serie numero uno. L’altoatesino è arrivato nella giornata di ieri a Torino, dove si è allenato qualche ora nel pomeriggio.

Sinner arriva a Torino in uno dei momenti migliori della sua carriera. Jannik è diventato il quinto giocatore a vincere in una sola stagione 2 slam e 3 master mille.

Basti pensare che in questo 2024, Sinner ha disputato 8 finali, vincendone 7 e perdendo solo contro Alcaraz a Pechino, dopo essere stato sopra 3-0 al tiè break del terzo set.

44-0 è il bilancio delle vittorie che Sinner ha avuto quest’anno contro giocatori fuori dalla top 20, l’unico record stabilito prima, era quello di Roger Federer con 43-0.

Sono molte le statistiche che ci portano a pensare che Jannik sia il super favorito a Torino, perché oltre ai dati, sicuramente il pubblico italiano sarà un aiuto molto importante.

Quote Antepost aggiornate sulle ATP Finals 2024

Vediamo la lavagna delle quote antepost per la vittoria finale delle ATP Finals 2024 a Torino, dopo la conferma dell’assenza di Djokovic che lancia sempre di più Jannik Sinner da favorito, e Carlos Alcaraz come principale avversario, poi arriva il terzo incomod, Alex Zverev, su cui abbiamo scommesso qualche giorno fa, in quota @9 volte la posta.

Il format, come funzionano le ATP Finals?

Le Nitto ATP Finals prevedono una fase a gironi, con otto giocatori/coppie divisi in gironi da quattro. Le otto teste di serie sono determinate dalla PIF ATP Race To Turin e dai PIF ATP Doubles Team Rankings del lunedì successivo all’ultimo torneo nel calendario dell’ATP Tour.

Tutti gli incontri di singolare si giocano al meglio dei tre set, con tiebreak in tutti i parziali, compresa la finale. Tutti i match di doppio sono al meglio dei tre set, con punto secco sul 40 pari e Match Tie-break al terzo set.

La testa di serie numero 1, in singolare e in doppio, è inserita nel Gruppo A, e la numero 2, in singolare e doppio, nel Gruppo B. Vengono poi estratte, a coppie di due, le teste di serie numero 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. La prima estratta in ciascuna coppia è inserita nel Gruppo A, l’altra nel gruppo B. Ogni giocatore/coppia di doppio affronta tutti gli altri rivali nel girone.

I primi due classificati nei gironi si qualificano per le semifinali. Il giocatore o il team primo nel Gruppo A affronta il giocatore o il team secondo nel Gruppo B e viceversa. Se due o più giocatori/coppie chiudono con pari vittorie il girone, la classifica viene determinata dalla seguente procedura.

