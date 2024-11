Domenica 10 novembre andranno in scena le ATP Finals a Torino, dove si affronteranno gli 8 migliori giocatori al mondo e in questo articolo abbiamo analizzato i gironi e le quote dopo il sorteggio. Gironi ATP Finals 2024.

Gironi ATP Finals 2024: i sorteggi per Torino

Nel sorteggio per le Nitto ATP Finals 2024 di Torino il numero 1 del mondo, Jannik Sinner, pesca Medvedev, Fritz e De Minaur. Evitato in questo modo il pericolo principale dell’italiano, Carlos Alcaraz che finisce con Zverev, Ruud e Rublev.

Quote Gruppo Nastase

Sinner evita Alcaraz, l’altoatesino essendo testa di serie numero uno al mondo è stato sorteggiato nel gruppo Ilie Nastase, dove saranno presenti con lui Medvedev, Fritz e De Minaur.

QUOTE VINCENTE GIRONE ILIE NASTASE

Jannik Sinner 1.50 Sisal

Danil Medvedev 4.50 Sisal

Taylor Fritz 7.00 Snai

Alex De Minaur 10.00 Snai

Pronostico sul girone Nastase

Le quote parlano chiaro, il super favorito di questo girone è anche per noi sicuramente Jannik Sinner, che con il pubblico di casa avrà quella spinta in più, che gli basterà per vincere il girone probabilmente da imbattuto.

Quote Gruppo Newcombe

Dall’altra parte invece nel gruppo John Newcombe il livello si è sicuramente alzato, basti pensare che in un solo gruppo troviamo: Carlos Alcaraz come testa di serie numero due, Alexander Zverev, Andrey Rublev e infine Casper Ruud.

QUOTE VINCENTE JOHN NEWCOMBE

Carlos Alcaraz 1.66 Lottomatica

Alexander Zverev 3.00 Lottomatica

Andrey Ruvlev 6.50 Goldbet

Casper Ruud 17.00 Goldbet

Pronostico Girone Newcombe

Anche in questo girone, troviamo un super favorito, che è Carlos Alcaraz. Attenzione però che il nostro parere non è uguale a quello dei Bookmakers.

Alcaraz nel tempo ha dimostrato di faticare molto su queste superfici molto rapide. Noi dalla redazione, decidiamo di prenderci la vittoria del Girone da parte di Zverev, che troviamo a quota 3.00.

Tra l’altro abbiamo puntato sul tedesco già nel primo articolo di analisi delle ATP Finals, per la vittoria finale di Zverev @9 volte la posta.

Il format del torneo

Nel round robin i giocatori disputeranno tre match: i primi due classificati di ogni gruppo saranno promossi alle semifinali del 16 novembre, la finale invece è in programma domenica 17 alle 18. Tutte le partite del torneo si svolgeranno al meglio dei tre set.

