Dopo un anno concluso con risultati impressionanti, Jannik Sinner ha vinto le ATP finals, senza perdere neanche un set a Torino, e confermandosi numero 1 al mondo. Andiamo a vedere questa annata eccezionale, e anche come cambiano le quote in vista dei prossimi impegni: la Coppa Davis ma anche gli slam del 2025. Sinner vince ATP Finals 2024.

Sinner vince ATP Finals 2024: trionfo dell’azzurro a Torino

La stagione di Tennis ha ancora da dare con la Coppa Davis, ma le Nitto ATP Finals 2024 di Torino hanno sancito la conclusione del circuito con il classico appuntamento tra i migliori 8 al mondo, e il numero 1 indiscusso, Jannik Sinner, ha messo il punto esclamativo su un 2024 eccezionale, diventando anche il primo italiano a vincere le Finals. Sinner ha battuto con il più classico dei 6-4, 6-4 Taylor Fritz, ottimo a raggiungere la finale, anche se poi pure lui si è dovuto inchinare all’azzurro, ingiocabile per chiunque in questo momento.

Guardiamo un po’ i dati di quest’anno di Jannik per avere un idea più concreta di quello che ha fatto il nostro ragazzo quest’anno: L’altoatesino ha vinto 71 partite, perdendone solo 7, un dato che in pochi nella storia sono riusciti ad eguagliare. Jannik inoltre è diventato il quinto giocatore nella storia Open, a vincere nella stessa stagione 2 tornei dello Slam, 3 master mille e le finals. Un’altro dato impressionante, e quello che Jannik con i giocatori fuori dalla top 20, vanta un risultato di 44-0, mentre vanta un 53-1, con i giocatori presenti nella top 10.

Il 2024 è stato l’anno della consacrazione definitiva di Jannik Sinner nel circuito mondiale. Prima di tutto perchè ha vinto i suoi primi due titoli Slam (a Melbourne e a New York) e lo scorso giugno l’altoatesino è diventato il 29° numero 1 della storia del tennis, posizione confermata anche a fine anno (e che rimarrà tale almeno fino alla fine degli Australian Open 2025, calcoli alla mano). L’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill ha chiuso la stagione con 8 titoli (Australian Open, Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati, US Open, Shanghai e Nitto Atp Finals) su 15 tornei disputati.

Le statistiche e i numeri del 2024 di Jannik Sinner

il primo tennista a raggiungere questi numeri dalla stagione 2016 di Andy Murray in cui lo scozzese ha chiuso con 78 vittorie e 9 titoli. L’altotesino è anche in striscia aperta di 11 vittorie dal primo turno di Shanghai e ha vinto 26 delle ultime 27 partite: l’ultimo ko è arrivato contro Alcaraz nella finale di Pechino. Sinner ha vinto un set in ogni singola delle 76 partite giocate quest’anno.

Sinner è il primo campione italiano delle Nitto ATP Finals ed è il primo tennista a vincere il titolo di fine anno senza perdere un set da Ivan Lendl nel 1986. E’ il primo uomo nato nel 2000 a conquistare il titolo ed il primo a farlo in casa da Andy Murray a Londra 2016. Ecco gli altri:

Jannik Sinner 2024 Torino

Andy Murray 2016 Londra

Lleyton Hewitt 2001 Sydney

Michael Stich 1993 Francoforte

Boris Becker 1992 e 1995 Francoforte

John McEnroe 1978, 1983, 1984 New York

Jimmy Connors 1977 New York

Dopo aver conquistato entrambi i titoli Slam su cemento all’Australian Open e allo US Open quest’anno, Sinner è diventato il terzo giocatore dopo Novak Djokovic (2015, 2023) e Roger Federer (2004, 2006, 2007) ad aver conquistato tutti e tre i più grandi eventi su cemento nella stessa stagione. Dal 2000 è il sesto giocatore a raggiungere quota 50 vittorie sul cemento in una stagione dopo Federer, Djokovic, Medvedev, Roddick e Hewitt.

Quote Antepost degli slam 2025 e Davis Cup

Vediamo come sono ora le quote antepost sui principali eventi del 2025, i 4 slam più importanti, ma anche le imminenti fasi finali della Coppa Davis 2024, dove proprio Jannik Sinner fa da traino con l’Italia favorita per la vittoria finale.

Quote antepost Coppa Davis 2024

Come anticipato l’Italia è favorita per bissare il titolo in Coppa Davis, con la Spagna di Carlos Alcaraz prima avversaria, quasi in un testa a testa visto che poi con gli Usa si sale decisamente in quota @6 su Sisal.

Italia 2.62

Spagna 2.75

Usa 6.00

Australia 8.00

Canada 9.00

Germania 10.00

Argentina 34.00

Olanda 51.00

Quote Antepost Australian Open 2025

Come da tradizione il primo slam, che apre la stagione di Tennis, è l’Australian Open che nel 2025 vede Jannik Sinner da campione in carica e numero 1 al mondo, accodarsi comunque a Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, leggermente favoriti. Le possibili sorprese in seconda fascia sono Daniil Medvedev @8 e Alexander Zverev @11. Segnaliamo anche altri italiani, ma molto più indietro, come Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti offerti entrambi @81 volte la posta.

Djokovic @3.25

Alcaraz @3.40

Sinner @3.50

Medvedev @8

Zverev @11

Draper @34

Fritz @41

Ruud @41

Tsitsipas @41

Rune @41

Quote Antepost Roland Garros 2025

Il French Open, sulla terra rossa del Roland Garros, vede invece Carlos Alcaraz @2.50 prendere invece un buon vantaggio su Jannik Sinner @4 e Novak Djokovic @4.50. Qui si avvicina Zverev @8.50 che si lascia alle spalle Tsitsipas @11, Ruud @13 e Runer @29, ma anche Medvedev @34 che paga su questa superficie. Anche qui, tolto Sinner, ci sono poche altre speranze azzurre con Lorenzo Musetti @101 volte la posta.

Alcaraz @2.50

Sinner @4

Djokovic @4.50

Zverev @8.50

Tsitsipas @11

Ruud @23

Runer @29

Medvedev @34

Rublev @34

Hurcacz @67

De Minaur @81

Cerundolo @81

Quote Antepost Wimbledon 2025

Anche a Wimbledon 2025 Bet365 non propone Jannik Sinner favorito, ma pure qui l’alto atesino @3.25 è vicinissimo a Carlos Alcaraz @2.30. Stabile Novak Djokovic @4.50 tra i big three e qui abbiamo Jack Draper @15 come possibile sorpresa. In Inghilterra aumentano le speranze anche di Lorenzo Musetti @26 tra i possibili outsiders in seconda fascia.

Alcaraz @2.30

Sinner @3.25

Djokovic @4.5

Draper @15

Zverev @17

Medvedev @21

Musetti @26

De Minaur @34

Hurcacz @34

Dimitrov @34

Fritz @34

Quote Antepost US Open 2025

Qui finalmente abbiamo Jannik Sinner @3 favorito per difendere il titolo allo US Open, l’ultimo slam stagionale, ma anche qui deve condividere la prima posizione in lavagna con Carlos Alcaraz, con Novak Djokovic che si avvicina @3.50. Qui gli italiani tornano ad essere lontani, con Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini di nuovo appaiati @81 volte la posta e qui troviamo anche Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego in tripla cifra @151 e un altra coppia azzurra a chiudere la lavagna @201: Luciano Darderi e Flavio Coboldi.

Sinner @3

Alcaraz @3

Djokovic @3.50

Zverev @9

Medvedev @15

Fritz @26

Draper @26

Tiafoe @41

Tsitsipas @41

Ruud @51

Rublev @51

Shelton @51

Sinner numero 1 al mondo anche a fine 2025?

Dopo un 2024 fantastico che lo vede chiudere al primo posto nel ranking, anche nel 2025 per Snai sarà lui il leader mondiale, un’opzione offerta a 1,70. Cala leggermente, a 1,65, la quota di una nuova doppietta Slam, sale a 7,50 il tris, con il Grande Slam offerto a 60 volte la posta.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Segui tutte le scommesse e analisi NBA con Betting Maniac

Quest’anno, come sempre, seguiremo giorno per giorno la stagione di Basket NBA con tanti contenuti, news, infortunati, rientri, variazioni di quote, analisi, statistiche e ovviamente i nostri consigli per le scommesse.

Sarà una stagione incredibile che potrete seguire comodamente sul nostro canale TELEGRAM VIP di Betting Maniac(trovate i riferimenti in fondo a questo articolo).

Potete entrare con la speciale promozione PROMO NBA BETTING MANIAC, che con una piccola spesa, o con l’apertura di un conto gioco, vi permette di entrare nel nostro canale VIP per 1 ANNO, e di ricevere anche la Guida Sport USA in regalo.

Un pratico manuale di 87 pagine del valore di €25.90, formato pdf, per imparare le basi ma anche i segreti sugli sport americani, nel quale troverai:

–Strategie e Tecniche su 5 sport americani (Basket NBA, Baseball MLB, Hockey NHL, Football NFL, Calcio MLS).

-Comprensione ed utilizzo del concetto di valore nella scommessa.

–Gestione del bankroll e analisi del ROI negli sport americani.

-Gestione diversificata per adeguare le scommesse al rischio.

Anche sul nostro sito BetItaliaweb comunque usciranno ogni giorno contenuti con analisi, consigli sulle prestazioni giocatori e le migliori scommesse gratuite sulla NBA, ma per non perdervi nulla e per sostenere il nostro progetto, vi invitiamo ad accedere al VIP.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter. TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.