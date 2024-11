Ormai ci possiamo aspettare di tutto dal numero 1 al mondo, Jannik Sinner, che arriva da un 2024 incredibile, con la ciliegina sulla torta con la seconda Coppa Davis di fila, ma è tempo di pensare al futuro ed appassionati e scommettitori si interrogano sul possibile Grand Slam nel 2025, ovvero la vittoria dei 4 slam di Sinner, un opzione quotata @25 volte la posta, e non impossibile. Quote Sinner Grande Slam 2025.

Quote Sinner Grande Slam 2025: le possibilità del colpaccio il prossimo anno

Le scommesse di tennis non si fermano mai. Andiamo a vedere le quote per il Grande Slam, e cos’è il Grande Slam. Nel 2024 Jannik Sinner ha vinto 2 Slam, il primo a Melbourne in Australia lo scorso gennaio (e dove si presenta come favorito anche quest’anno, leggi QUI) e il secondo a New York lo scorso settembre agli US Open.

Negli altri due slam, Parigi e Wimbledon, ha vinto Carlos Alcaraz, con lo spagnolo che in questo momento sembra l’unico in grado di contestare il gioco del numero 1 al mondo, anche se alla Davis di Malaga è apparso molto stanco. I due si sono comunque divisi al 50% i quattro tornei più importanti.

In questa stagione Sinner è tra i favoriti in tutti e 4 gli Slam, e la vittoria non è quindi impossibile, per un Grand Slam 2025 che per l’altoatesino si gioca alle seguenti quote:

QUOTE GRANDE SLAM 2025 SINNER

Bet365 @35.00

Snai @25.00

Lottomatica @23.00

Sisal @20.00

Djokovic l’ultimo a provarci (senza riuscirci)

Fare un Grande Slam nel Tennis è davvero un impresa, visto che ci sono riusciti solo Don Budge (1938) e due volte Rod Laver (1962 e 1969) tra gli uomini. L’ultimo ad andarci vicino è stato Novak Djokovic, che ha ovviamente vinto tutti gli slam in carriera, anche più di una volta, e ha fatto anche il “Piccolo Slam”, ovvero la vittoria di tutti e quattro di tornei principali e consecutivamente, ma non nello stesso anno solare, ma non è mai riuscito a fare il Grande Slam vero.

Ci è andato vicino due volte nel 2023 e nel 2021, ma in entrambi i casi New York lo ha tradito, prima battuto da Medvedev e poi da Alcaraz, sempre all’ultimo atto, arrivando ad un passo dalla storia. Sinner ha i numeri per provarci subito, non dimentichiamo che a 23 anni è diventato il più giovane nell’era moderna a vincere AO ed US Open nella stessa stagione, un impresa che prima era riuscita solo a Wilander, Djokovic e Federer.

Quote antepost degli Slam del 2025 di Tennis

Vediamo slam per slam le quote antepost aggiornate per il 2025, e vediamo come Sinner sia sempre tra i papabili per la vittoria finale. Come vedete Sinner è favorito in Australia, mentre al Roland Garros è dove paga il ritardo maggiore in quota rispetto ad Alcaraz che è favorito anche per Wimbledon mentre lo US Open è lo slam più in bilico.

Australian Open 2025

SINNER @3.00

ALCARAZ @3.25

DJOKOVIC @3.75

MEDVEDEV @8.00

ZVEREV @11.00

French Open 2025

ALCARAZ @2.50

SINNER @4.00

DJOKOVIC @4.50

ZVEREV @8.50

TSITSIPAS @11.00

Wimbledon 2025

ALCARAZ @2.30

SINNER @3.25

DJOKOVIC @4.50

DRAPER @15.00

ZVEREV @17.00

Us Open 2025

SINNER @3.00

ALCARAZ @3.00

DJOKOVIC @3.50

ZVEREV @9.00

MEDVEDEV @15.00

