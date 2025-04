Un mercoledì di tennis in cui scende in campo Luciano Darderi contro Miomir Kecmanovic agli ottavi di finale del ATP Monaco di Baviera ma si gioca anche sulla terra rossa della Catalogna, un ATP Barcellona dove perdiamo i protagonisti azzurri, ma oggi occhio al campione in carica Casper Ruud che sfida Hamad Medjedovic. Pronostici Tennis 16 aprile 2025.

ATP Monaco di Baviera: Luciano Darderi contro Miomir Kecmanovic

Oggi iniziamo dal ATP Monaco di Baviera giunto agli ottavi di finale con Luciano Darderi che ha brillantemente superato la prima prova contro Christopher O’Connell e ora prova a fare altrettanto pure contro Miomir Kecmanovic.

Finora Darderi non ha brillato in questa prima parte di annata, vincendo appena due match nelle prime 8 competizioni giocate. Una bella eccezione è stata l’ATP di Rio De Janeiro nel quale è arrivato in semifinale in doppio accanto a Mariano Navone. In singolare, invece, il punto più alto lo ha raggiunto al Challenger di Napoli quando ha perso in finale al terzo set contro Vit Kopriva.

I due giocatori si sono affrontati solo lo scorso anno, sul cemento di Hong Kong, con la vittoria netta per 2 set a 0 di Kecmanovic. Vediamo anche la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis. Darderi è favorito @1.76 su Betway mentre la vittoria di Kecmanovic si gioca @2.15 su Snai.

ATP Barcellona: in campo Casper Ruud per difendere il titolo

L’ATP Barcellona non porta bene ai colori azzurri tra i problemi di Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci, che non si è nemmeno qualificato, e Matteo Arnaldi che ha perso al primo turno. In Catalogna si continua con altri protagonisti, come Casper Ruud, il campione in carica che cerca di difendere il titolo a Barcellona, e che oggi sarà impegnato agli ottavi di finale contro Hamad Medjedovic (primo confronto assoluto tra i due tennisti che non si erano mai affrontati prima).

L’esordio di Ruud è stato positivo con il successo in due set ai danni di Daniel Elahi Galan mentre il serbo ha dovuto farsi largo attraverso le qualificazioni per approdare nel main draw del torneo. Hugo Dellien, Gabriel Diallo e Giovanni Mpetshi Perricard le vittime del 21enne di Novi Pazar, al numero #72 al mondo e che due anni fa ha vinto le Next Gen ATP Finals battendo sul cemento di Gedda il francese Arthur Fils.

Le quote sono tutte per Ruud favorito @1.41 su Goldbet e @1.44 su Bet365 mentre la vittoria di Medjedovic si prende @2.90 su Sisal.

Guida TV Tennis: dove vedere gli ATP Barcellona e Monaco di Baviera 2025?

La diretta televisiva degli ATP 500 di Barcellona e Monaco edizione 2025 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento attraverso i due consueti canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go e NOW.

Pronostici Tennis 16 aprile 2025: le nostre scommesse

Collegati prossimamente per le audio analisi di Brian e i suoi consigli per le scommesse più interessanti sul tennis con ATP Barcellona e ATP Monaco.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.