Jannik Sinner rientra dalla sospensione ed è subito favorito su Carlos Alcaraz per ATP Roma di tennis, staccato invece il campione in carica Alex Zverev e tutti gli altri azzurri. Nel WTA Roma femminile domina come sempre Iga Swiatek che ha vinto 3 degli ultimi 4 tornei nella Capitale. Qui le speranze azzurre sono tutte per Jasmine Paolini, comunque in seconda fascia, mentre le altre italiane sono tutte molto indietro e con quote antepost in tripla cifra per la vittoria finale. Quote Internazionali d’Italia 2025.

Quote Internazionali d’Italia 2025: i favoriti a Roma

Dopo aver visto l’anteprima del torneo sulla terra rossa romana, gli Internazionali d’Italia BNL di Tennis, e dopo aver visto i sorteggi dei tabelloni del ATP Roma maschile e del WTA Roma femminile, è ora di entrare nel vivo delle scommesse andando a vedere le quote antepost per la vittoria finale del titolo.

ATP Roma 2025: Jannik Sinner rientra da favorito su Alcaraz

Dopo i mesi di pausa per la sospensione, Jannik Sinner rientra proprio a Roma, nel torneo di casa, ed è subito favorito dalle quote antepost @3 volte la posta, anche se l’altoatesino dovrà riprendere il ritmo delle partite, e per sua stessa ammissione pensa turno dopo turno ad andare più avanti possibile, con l’idea di prepararsi al meglio per lo slam di Parigi che chiuderà la stagione su terra rossa, il Roland Garros. Inoltre il numero 1 al mondo avrà un cammino complicato verso la finale di Roma, visto che dovrebbe incrociare le racchette con tanti terraioli pericolosi.

A contendergli la vittoria, secondo i bookmakers, ci sarà Carlos Alcaraz @3.60 ma anche lo spagnolo non è al 100% in questo momento, come non lo è nemmeno Alexander Zverev che infatti decolla in quota @12 volte la posta nonostante sia il campione in carica nella capitale e qui abbia vinto anche nel 2017 oltre ad un altra finale persa contro Novak Djokovic, e approposito di pluri-campioni, a Roma non ci sarà il serbo.

In queste condizioni attenzione allora alle sorprese, ad iniziare da Jack Draper @17 in forte crescita e in grande forma nelle ultime settimane, ma anche a Casper Ruud @26 che dopo essersi sbloccato nei Masters 1000 col successo di Madrid, spera di concedere il bis anche in Italia. Stessa quota per Taylor Fritz @26 poi abbiamo un trio da tenere sempre in considerazione: Holger Rune, Andrey Rublev e Daniil Medvedev (che ha vinto qui nel 2023), tutti @29 volte la posta.

Più staccato Lorenzo Musetti che è entrato nella top-10 del ranking mondiale di tennis, ma si gioca @34 per la vittoria a Roma, come Alex De Minaur. Indietro gli altri italiani, con Matteo Berrettini @41 di quota, in compagnia di Stefanos Tsitsipas, Arthur Fills, Francisco Cerundolo e anche un altro giovane in ascesa che cercherà di mettersi in mostra ai Fori Imperiali, Joao Fonseca.

Più difficile l’affermazione di Matteo Arnaldi @67 mentre con Flavio Cobolli si sale in tripla cifra di quota @101 volte la posta mentre Luciano Darderi paga @151. Chiudono la lavagna azzurra Lorenzo Sonego @451, seguito da Francesco Passero, Luca Nardi, Matteo Gigante, Fabio Fognini, Mattia Bellucci e Federico Cina (che potrebbe incontrare subito Sinner in un derby azzurro) tutti @501.

ULTIMI VINCITORI ATP ROMA

2024- Alexander Zverev (vs Jarry 6-4, 7-5)

2023- Daniil Medvedev (vs Rune 7-5, 7-5)

2022- Novak Djokovic (vs Tsitsipas 6-0, 7-6)

2021- Rafa Nadal (vs Djokovic 7-5, 1-6, 6-3)

2020- Novak Djokovic (vs Schwartzman 7-5, 6-3)

2019- Rafa Nadal (vs Djokovic 6-0, 4-6, 6-1)

2018- Rafa Nadal (vs Zverev 6-1, 1-6, 6-3)

2017- Alexander Zverev (vs Djokovic 6-4, 6-3)

2016- Andy Murray (vs Djokovic 6-3, 6-3)

2015- Novak Djokovic (vs Federer 6-4, 6-3)

WTA Roma 2025: Iga Świątek ancora imperatrice?

Sulle lavagne del torneo femminile, il WTA Roma 2025, domina Iga Swiatek @3.00 (come Sinner nel maschile) del resto parliamo di una giocatrice che ha vinto 3 delle ultime 4 edizioni degli Internazionali d’Italia, compresa la scorsa edizione dove ha battuto Aryna Sabalenka che @3.60 è la sua prima avversaria, poi arriva un pò più indietro l’americana Coco Gauff @7, ma attenzione anche a Mirra Andreeva @8.50.

Molto più staccate le altre in seconda fascia, con Karolina Muchova @21 davanti alla nostra Jasmine Paolini che si gioca @23 volte la posta, come Jessica Pegula, Elina Svitolina (che ha vinto per 2 anni di fila a Roma nel 2017 e 2018) ed Elena Rybakina, l’unica che ha interrotto il dominio della Swiatek qui negli ultimi anni, vincendo l’edizione del 2023. Industrissimo le altre azzurre.

ULTIME VINCITRICI WTA ROMA

2024- Iga Świątek (vs Sabalenka 6-2, 6-3)

2023- Elena Rybakina (vs Kalinina ritiro)

2022- Iga Świątek (vs Jabeur 6-2, 6-2)

2021- Iga Świątek (vs Pliskova 6-0, 6-0)

2020- Simona Halep (Pliskova ritiro)

2019- Karolina Pliskova (vs Konta 6-3, 6-4)

2018- Elina Svitolina (vs Halep 6-0, 6-4)

2017- Elina Svitolina (vs Halep 4-6, 7-5, 6-1)

2016- Serena Williams (vs Keys 7-5, 6-3)

2015- Maria Sharapova (vs Navarro 4-6, 7-5, 6-1)

Guida TV Tennis: dove vedere gli Internazionali d’Italia

Gli Internazionali d’Italia saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 6 al 18 maggio. Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Ampia copertura anche sul sito skysport.it e sui canali social di Sky Sport.

