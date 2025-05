Giovedì nella fascia oraria mattutina andrà in scena il secondo turno all’Atp di Roma 2025, dove si affronteranno Jack Draper contro Luciano Darderi, subito un incrocio difficile per l’azzurro contro l’inglese che è uno dei tennisti in maggior crescita e forma del momento. Pronostico Draper-Darderi 9 maggio 2025.

Pronostico Draper-Darderi 9 maggio 2025: lo stato di forma dei giocatori

Vediamo l’analisi del match Jack Draper-Luciano Darderi:, con quote, precedenti e consigli per le scommesse sul 2° turno del ATP Roma 2025, gli Internazionali BNL d’Italia di tennis sulla terra rossa della capitale.

I due giocatori arrivano a questo match in un momento di forma completamente diverso: Draper è reduce dalla grandissima finale persa ai danni di Ruud a Madrid. Dall’altra parte troviamo Darderi, che è reduce da due sole vittorie nelle ultime cinque partite.

Migliori quote Jack Draper-Luciano Darderi

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di Tennis. Draper è nettamente favorito @1.22 su Sisal mentre la vittoria dell’azzurro Darderi si gioca @4.25 su Betway.

Guida TV Tennis: dove vedere gli Internazionali d’Italia?

Gli Internazionali d’Italia saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 6 al 18 maggio. Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Ampia copertura anche sul sito skysport.it e sui canali social di Sky Sport.

Le nostre scommesse su Jack Draper-Luciano Darderi

I due giocatori si sono affrontati una sola volta nel 2024, e al momento conduce Draper 1-0. Ci aspettiamo una partita molto combattuta, dove decidiamo comunque di prenderci la vittoria per 2-0 di Jack Draper a quota 1.73 Bet365.

