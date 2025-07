A Umag in Croazia continua il torneo di tennis ATP sulla terra rossa in cui Luciano Darderi cerca un altra finale, ma prima dovrà superare l’ostacolo rappresentato dall’argentino Camilo Ugo Carabelli. Pronostico Darderi-Carabelli 25 luglio 2025.

Pronostico Darderi-Carabelli 25 luglio 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere le analisi di Luciano Darderi-Camilo Ugo Carabelli, match valido per la semifinale del torneo di tennis ATP Umago in Croazia. I due si giocano la finale.

Luciano Darderi prosegue il proprio cammino ottenendo contro il padrone di casa Dino Prizmic la settima vittoria di fila, la decima nelle ultime undici giocate. Un successo in rimonta dell’italo-argentino sullo score di 1-6 6-2 6-3.

Sul cammino di Luciano ci sarà l’argentino Camilo Ugo Carabelli (n.51 ATP), a segno contro lo spagnolo Llamas Luiz (n.537 del ranking) per 6-4 5-2, visto il ritiro anzitempo dell’iberico.

Migliori quote Darderi-Camilo Ugo Carabelli

Andiamo a vedere la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis. Carabelli nettamente sfavorito @3.20 su Goldbet e Admiral per la vittoria mentre il successo che lancerebbe Darderi verso la finale si gioca @1.35 su Sisal.

Guida TV Tennis ATP Umag: dove vedere Darderi-Carabelli?

La partita tra Darderi e Carabelli sarà visibile in diretta su Sky Sport, ai canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena. In streaming su NOW e tramite app Sky Go.

Le nostre scommesse su Luciano Darderi-Camilo Ugo Carabelli

I due si sono già affrontati 7 volte in passato, sempre sulla terra battuta, con Carabelli che aveva vinto 3 dei primi 4 scontri diretti, ma Darderi dal 2023 ha cambiato passo e lo ha battuto 3 volte su 3, sempre col risultato di 2-0, compreso il doppio successo del 2024 a Cagliari e a Torino. Questa volta però ci aspettiamo un match un pò più combattuto e consigliamo OVER 21.5 GAMES @1.80.

