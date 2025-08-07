L’ultimo Master 1000 di tennis, prima dell’atteso slam sul cemento americano, lo US Open, si gioca in Ohio, e dopo aver visto tutto sul torneo maschile ATP, andiamo ora a vedere l’Anteprima WTA Cincinnati 2025, con le nostre speranze tutte per l’azzurra Jasmine Paolini. Vediamo programma, date, favorite, quote e il possibile cammino di Paolini (e delle altre azzurre).

Anteprima WTA Cincinnati 2025: favorite e contender

Tutto pronto per il WTA Cincinnati 2025, ultimo Master 1000 del tennis femminile, ultima preparazione in vista dello slam dello US Open. Aryna Sabalenka torna a Cincinnati da campionessa in carica. È la numero 1 del mondo e ha conquistato il titolo nel 2024 senza cedere un singolo set. Quel risultato l’ha lanciata verso la vittoria allo US Open e la conquista del primo posto nel ranking, rendendola la giocatrice di riferimento sul cemento americano. La sua strategia per il 2025 rende la sua partecipazione ancora più interessante: Cincinnati sarà il suo unico torneo di preparazione prima della difesa del titolo a New York, il che significa che ogni match avrà un peso specifico.

Vediamo chi potrà insidiare Sabalenka, ad iniziare ovviamente da Iga Swiatek. La polacca, recente vincitrice di Wimbledon, ha un rapporto particolare con l’Ohio. Ha raggiunto le semifinali nelle ultime due edizioni, ma in entrambi i casi è stata eliminata dalla futura campionessa del torneo (Gauff nel 2023, Sabalenka nel 2024). La sua sfida è riuscire a superare le semifinali a Cincinnati e raggiungere l’atto conclusivo.

C’è anche Coco Gauff, l’americana ha ottenuto un risultato importante qui, vincendo il suo primo titolo WTA 1000 nel 2023. Come testa di serie numero 2 e giocatrice di casa, Gauff porta con sé la fiducia di quel successo e le aspettative del pubblico. Tuttavia, al di fuori di quella vittoria, non ha mai superato il secondo turno, mostrando un andamento altalenante in questo torneo.

Il tabellone femminile è molto competitivo. Oltre alle prime tre, il campo vanta la presenza di ex campionesse come l’americana Madison Keys (vincitrice nel 2019). Ci sono anche i ritorni di Venus Williams, in gara con una wild card, e della quattro volte vincitrice Major Naomi Osaka. Le giocatrici statunitensi sono numerose, con la finalista del 2024 Jessica Pegula e la campionessa dell’Australian Open Madison Keys pronte a giocare davanti al pubblico di casa. L’entry list comprende quasi tutte le migliori giocatrici del mondo, promettendo sfide interessanti sin dai primi turni.

Le azzurre: Jasmine Paolini su tutte

Nel maschile sarà un edizione da record del ATP Cincinnati per i colori azzurri, visto che per la prima volta, ben cinque giocatori azzurri figurano tra le teste di serie di un torneo di questa categoria. Nel femminile abbiamo come sempre meno speranze, ma Jasmine Paolini guida le tenniste italiane. si presenta come testa di serie numero 5, un posizionamento che riflette la sua buona stagione. Questo status la candida a un ruolo da possibile protagonista.

Nel tabellone principale figura anche Lucia Bronzetti , mentre Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan sono state eliminate nelle qualificazioni.

Tornando a Jasmine Paolini, è l’unica azzurra inserita tra le 32 teste di serie del tabellone principale, vediamo il suo possibile percorso. L’azzurra usufruirà di un bye all’esordio, poi affronterà la vincente del match tra la qualificata russa Kamilla Rakhimova e l’ellenica Maria Sakkari. Al terzo turno arriva il primo possibile incrocio con una testa di serie, nello specifico la statunitense Ashlyn Krueger, numero 26, la quale però prima dovrà superare la vincente della sfida tra la lettone Anastasija Sevastova e la qualificata statunitense Emina Bektas.

Dagli ottavi il percorso di Paolini si fa estremamente complicato: all’orizzonte, infatti, ci sono l’ucraina Elina Svitolina o la ceca Linda Nosková, poi ai quarti la sfidante sulla carta sarebbe la statunitense Coco Gauff o, in seconda battuta, l’australiana Daria Kasatkina.

Qualora l’azzurra dovesse superare indenne questi ostacoli, in semifinale potrebbe incrociare una statunitense, dato che le favorite del seeding per il terzo quarto di tabellone sono Jessica Pegula ed Emma Navarro, infine in finale dalla parte alta potrebbe uscire una tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la polacca Iga Świątek.

Calendario, format e montepremi

Grazie a un significativo investimento di 260 milioni di dollari, il Lindner Family Tennis Center è stato ampliato, quasi raddoppiando le sue dimensioni e migliorando l’esperienza per giocatori e tifosi. La novità più rilevante è l’evoluzione strutturale del torneo.

Per la prima volta, il Cincinnati Open adotta un formato esteso su 12 giorni di tabellone principale, dal 7 al 18 agosto, con un tabellone da 96 giocatori sia per il circuito ATP che per quello WTA. Un torneo più lungo significa più giorni di biglietti venduti, più ore di copertura televisiva e un’esperienza meno compressa per gli atleti, aumentando il valore commerciale e sportivo dell’evento, ma proprio molti tennisti si sono detti contro a Master 1000 su due settimane, al pari degli slam.

Il torneo si svolge dal 5 al 18 agosto. Le qualificazioni si terranno il 5 e 6 agosto, con il tabellone principale che inizierà giovedì 7 agosto. I turni si susseguiranno fino ai quarti di finale di venerdì 15 agosto. Le semifinali maschili sono in programma per sabato 16, quelle femminili per domenica 17, e le finali di singolare si disputeranno lunedì 18 agosto.

Il montepremi di Cincinnati è più alto che mai. L’aumento più significativo riguarda il circuito femminile. Il montepremi totale raggiunge i 5.152.599 dollari, con un notevole aumento del 60,43% rispetto al 2024. La campionessa incasserà 752.275 dollari. Oltre al denaro, in palio ci sono 1000 punti per i ranking ATP e WTA per i vincitori, fondamentali nella corsa alle Finals e per la leadership mondiale.

Quote Antepost: Sabalenka domina

Anche nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del WTA Cincinnati, Aryna Sabalenka @4.50 svetta su tutte, con Iga Swiatek @5 prima avversaria molto vicina a dire il vero; più staccata Coco Gauff @8 poi si sale in doppia cifra con Elena Rybakina, Naomi Osaka e Madison Keys.

Jasmine Paolini prima speranza azzurra, ma comunque nelle posizioni secondarie e di rincalzo con quota @41 volte la posta.

