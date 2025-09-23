Dal 25 settembre si gioca il China Open, o ATP 500 di Pechino che nella giornata di martedì ha visto il sorteggio del Main Draw, con Jannik Sinner che inizierà la sua corsa verso la finale contro Marin Cilic. Dall’altra parte del tabellone Lorenzo Musetti (impegnato in queste ore nella finale di Chengdu) e urne non benevole per gli altri azzurri. Sorteggio ATP Pechino 2025.

Sorteggio ATP Pechino 2025: Sinner inizia contro Cilic

Jannik Sinner torna in campo all’ATP 500 di Pechino 2025, noto anche come China Open, che si disputerà dal 25 settembre al 1° ottobre 2025 sui campi in cemento dell’Olympic Green Tennis Centre, nel cuore della capitale cinese. L’altoatesino difende la finale persa l’anno scorso contro Carlos Alcaraz (mentre nel 2024 aveva trionfato contro Medvedev).

Martedì mattina si è svolto il sorteggio e il numero 2 al mondo ha pescato il veterano croato Marin Cilic al debutto (1-0 i precedenti a favore di Jannik).

PERCORSO TEORICO DI SINNER

Primo turno Cilic

Secondo turno Zhang/Q

Quarti Khachanov/Bonzi

Semifinale De Minaur/Mensik

Finale Zverev/Musetti/Medvedev

Gli altri italiani al ATP Pechino 2025

Urna non benevola per gli altri italiani iscritti: Lorenzo Sonego sfiderà la testa di serie n° 2, Sascha Zverev mentre a Flavio Cobolli è toccato Andrey Rublev.

Remake dell’esordio degli US Open per Lorenzo Musetti che affronterà il big server francese Mpetshi Perricard che a New York aveva battuto in rimonta in 4 set. Musetti, Cobolli e Sonego si trovano dalla parte opposta del tabellone rispetto a Sinner.

ATP 500 PECHINO, I PRIMI TURNI DEGLI ITALIANI

Sinner (1) – Cilic

Cobolli – Rublev (6)

Musetti (4) – Mpetshi Perricard

Sonego – Zverev (2)

I quarti di finale teorici al ATP Pechino 2025

Ecco le previsioni dei quarti di finale teorici all’ATP di Pechino 2025. Siamo ancora in attesa delle quote antepost, vi aggiorneremo anche su quelle nelle prossime ore con un articolo dedicato.

ATP 500 PECHINO, I QUARTI TEORICI

SINNER (1) – Khachanov (5)

De Minaur (3) – Mensik (7)

Rublev (6) – MUSETTI (4)

Medvedev (8) – Zverev (2)

