Continua l’ATP Tokyo 2025 di Tennis dove è impegnato Luciano Darderi che agli ottavi di finale parte sfavorito contro un Jenson Brooksby in crescita. Vediamo analisi, guida tv, migliori quote, statistiche e il Pronostico Brooksby-Darderi 27 settembre 2025.

Pronostico Brooksby-Darderi 27 settembre 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Jenson Brooksby-Luciano Darderi, sfida valida per gli ottavi di finale del ATP 500 Tokyo 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Luciano Darderi ha iniziato il torneo di Tokyo con una vittoria solida contro il giapponese e padrone di casa Yoshihito Nishioka, battuto con il punteggio di 7-6(9) 6-3 in poco più di due ore. Il match è stato equilibrato, con Darderi che ha mostrato grande lucidità nei momenti decisivi. Il 2025 è stato un anno importante per Luciano Darderi, che ha raggiunto il suo best ranking in carriera al numero 30 della classifica mondiale. Dopo un inizio di stagione altalenante, ha trovato la sua forma ideale durante il periodo estivo. A luglio, ha conquistato il titolo a Bastad, battendo Jesper De Jong in finale con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3. Pochi giorni dopo, ha vinto anche il Challenger di Genova, superando Andrea Pellegrino in finale con un netto 6-1, 6-3.

Jenson Brooksby ha avuto la meglio su Ugo Humbert, superando il francese con un doppio 6-4. Brooksby, reduce da una stagione in crescita. Dopo aver subito una sospensione nel 2023 e due lunghi infortuni, è tornato in campo con determinazione. Il suo momento culminante è stato la vittoria al torneo ATP di Houston, dove, partendo dalle qualificazioni ha sconfitto Frances Tiafoe in finale con un netto 6-4, 6-2. Questo successo gli ha permesso di risalire rapidamente la classifica, raggiungendo la posizione numero 86.

Guida TV ATP Pechino: dove vedere Brooksby-Darderi?

I diritti televisivi dell’ATP di Tokyo appartengono a Sky che all’evento riserva il canale Sky Sport Tennis (203) e in streaming su TennisTV, NOW e Sky Go.

Le migliori quote per Brooksby-Darderi

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Brooksby parte favorito: il successo vale 1.53, mentre la possibile vittoria di Darderi è quotata 2.41. Per quanto riguarda il numero di game complessivamente disputati, la soglia individuata dagli operatori è 22.5: l’Under è a 1.79, l’Over è a 1.92. In merito ai risultati esatti, l’esito ritenuto più verosimile è il 2-0 per lo statunitense a 2.29, segue il 2-1 a 3.85. Mentre il 2-0 per l’italiano vale 4.10.

Le nostre scommesse su Jenson Brooksby-Luciano Darderi

I due tennisti non si sono mai affrontati prima in carriera. Brooksby è favorito, ma a nostro avviso le quote sono troppo generose e appoggiamo lo spread sull’azzurro, consigliando DARDERI +3.5 GAMES @1.70 SISAL.

