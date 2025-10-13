Questa settimana non ci sono solo i tornei di tennis ATP e WTA di cui abbiamo parlato qui, con tanti italiani in campo, ma si gioca anche il Six Kings Slam, il torneo in Arabia Saudita con un montepremi faraonico, e a cui partecipano le stelle mondiali del tennis, tra cui ovviamente il numero 1 al mondo, Carlos Alcaraz, e il 2, Jannik Sinner. Anteprima Six Kings Slam 2025.

Anteprima Six Kings Slam 2025: programma e guida tv

Iniziamo dal programma del Six Kings Slam 2025 alla sua seconda edizione che si disputerà dal 15 al 18 ottobre 2025 all’Anb Arena di Riad, torneo di esibizione che mette in palio per il vincitore e i suoi partecipanti un montepremi faraonico, con 6 milioni di dollari per il vincitore.

Guida TV. L’edizione 2025 della Six Kings Slam, diversamente da quanto accaduto un anno fa, sarà trasmessa in streaming da Netflix.

Mercoledì 15 ottobre – Quarti di finale

Riad, Ore 18.30 italiane

Jannik Sinner (ITA) vs Stefanos Tsitsipas (GRE) – Diretta streaming su Netflix

A seguire

Alexander Zverev (GER) vs Taylor Fritz (USA)

Giovedì 16 ottobre – Semifinali

Riad, Ore 18.30 italiane

Carlos Alcaraz (ESP) vs Zverev o Fritz – Diretta streaming su Netflix

A seguire

Novak Djokovic (SRB) vs Sinner o Tsitsipas – Diretta streaming su Netflix

Sabato 18 ottobre – Finali

Riad, Ore 18.30 italiane

Finale 3°/ 4° posto

A seguire

Finale 1° / 2° posto.

I protagonisti al Six Kings Slam

A prendere parte a questa competizione saranno Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic. Jannik si impose l’anno scorso in finale, sconfiggendo Alcaraz al termine di un match di alto livello col punteggio di 6-7 6-3 6-3. L’azzurro farà il proprio esordio mercoledì 15 ottobre, contro Tsitsipas nei quarti di finale. L’altro incrocio sarà tra Fritz e Zverev.

Sinner, vincitore l’anno passato, affronterà il greco Tsitsipas dopo quanto accaduto a Shanghai. Un ritiro amaro per Jannik negli ottavi di finale del 1000 cinese. I crampi l’hanno colto a inizio del terzo set della partita contro l’olandese Tallon Griekspoor. Dopo aver vinto il torneo a Pechino, l’altoatesino non è stato in grado di calare il bis anche a Shanghai. Da capire anche quale sia lo stato di salute di Tsitsipas, pure lui ritirato a Shanghai, in questo caso ancora prima di giocare, per problemi fisici. La partita tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, valida per il torneo d’esibizione “Six Kings Slam”, andrà in scena mercoledì 15 ottobre a partire dalle 18.30 italiane.

Nel giorno seguente, se dovesse battere il greco, se la vedrebbe contro Novak Djokovic. Nell’atto conclusivo, previsto sabato 18 ottobre, giocherebbe contro il vincente tra Alcaraz e Zverev o Fritz. La finale non di disputerà venerdì per rispettare il regolamento ATP.

Dall’altro lato del tabellone, invece, si affronteranno nei quarti di finale il tedesco Alexander Zverev e l’americano Taylor Fritz. In questo caso, invece, il vincitore dovrà affrontare in semifinale lo spagnolo Carlos Alcaraz, esentato dal primo turno in quanto secondo tennista in attività ad aver vinto il maggior numero di Slam (6).