Carlos Alcaraz è nella storia del tennis, e ci ha messo poco, appena 22 anni, per completare il carrer grand slam con la vittoria dell’Australian Open 2026, primo slam della nuova stagione di tennis, ed è il più giovane si sempre a completarlo a 22 anni, 8 mesi e 27 giorni dopo le vittorie allo US Open (2022, 2025), a Wimbledon (2023, 2024), al Roland Garros (2024, 2025) e da oggi anche a Melbourne.

In finale il talento murciano non ha sfidato Sinner per la classica finale attesa da tutti, bensì un giocatore che ha vinto 10 slam in carriera a Melbourne, e che non aveva mai perso una finale qui, Novak Djokovic, campione infinito, capace di battere Jannik in semifinale, ma anche lui deve arrendersi alle qualità e al gioco di Alcaraz che è sempre più numero 1 del tennis mondiale come vedremo adesso.

Ranking Tennis: come cambiano le cose dopo il primo slam dell’anno

Carlos Alcaraz con questo successo è scappato via nel ranking ATP, che comanda con 13.650 punti e costruendo un margine di oltre 3.000 punti nei confronti di Jannik Sinner (10.300). L’altoatesino ha pagato a caro prezzo la sconfitta in semifinale contro Djokovic, che gli ha impedito di affrontare Alcaraz nell’atto conclusivo.

A completare la top 10 mondiale troviamo l’intramontabile Novak Djokovic (n.3), seguito dal tedesco Alexander Zverev, da Lorenzo Musetti (un mese di stop per lui, per la prima volta nei quarti di finale in Australia, è andato vicino al raggiungimento della semifinale non fosse stato per un infortunio nel match contro Djokovic), dall’australiano Alex de Minaur, dall’americano Taylor Fritz, dal canadese Felix Auger-Aliassime, dall’altro statunitense Ben Shelton e dal kazako Alexander Bublik.

Per quanto riguarda gli altri italiani, Flavio Cobolli (n.20) e Luciano Darderi (n.23) occupano posizioni di assoluto prestigio anche se a Melbourne hanno vissuto momenti diversi. il romano è uscito di scena al primo turno, mentre l’italo-argentino si è spinto fino agli ottavi di finale. Attesa e speranza accompagnano il rientro di Matteo Berrettini (n.58), costretto al ritiro prima dello Slam australiano per un risentimento agli addominali, così come una reazione di Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi, con il ligure recentemente condizionato da problemi fisici.

I prossimi impegni di Jannik Sinner

Jannik Sinner si sta godendo alcuni giorni di pausa dopo Melbourne, e potrà già rifarsi tra pochi giorni, quando l’altoatesino parteciperà dal 16 febbraio al ATP Doha 2026, sul cemento di un torneo che è un 500, ma ha un field di livello da renderlo quasi un Masters 1000.

Nel torneo mediorientale saranno infatti presenti anche il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, fresco trionfatore a Melbourne, e lo stesso Novak Djokovic che ha perso quella finale. La entry list di lusso prevede anche la presenza del canadese Felix Auger-Aliassime, il kazako Alexander Bublik, i russi Daniil Medvedev e Andrey Rublev e il ceco Jakub Mensik. Dopo Doha (che Sinner non giocò lo scorso anno per la sospensione legata al caso Clostebol) Jannik potrebbe andare direttamente alla trasferta americana, con Indian Wells e Miami.

Jannik, sarà per l’anno prossimo. Sinner favorito per il 2027 a Melbourne

Tornando un attimo a Melbourne, sono già disponibili le quote del prossimo anno, e qui Jannik Sinner @2.10 ritorna favorito per la vittoria dell’Australian Open 2027, con Carlos Alcaraz @2.25 sempre vicino e primo avversario. Riuscirà un altra impresa con un anno in più sulle spalle a Novak Djokovic? Intanto i book per non rischiare lo piazzano dietro al duo di testa @11 volte la posta, meglio di Alexander Zverev @15 e dell’altro talento azzurro, Lorenzo Musetti @21.