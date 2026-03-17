Dopo aver visto l’anteprima con le prime info per le scommesse sull’ATP Miami 2026 di tennis, veniamo ora al sorteggio, con gli accoppiamenti che ci attendono e i possibili cammini degli azzurri, in particolare quello di Jannik Sinner che dopo Indian Wells punta al Sunshine Double. Vediamo anche il sorteggio del tabellone femminile del WTA Miami con Jasmine Paolini e le quote antepost. Sorteggi ATP Miami 2026.

Sorteggi ATP Miami 2026: i sorteggi del tabellone maschile

Definito il tabellone del prossimo Masters 1000 di tennis a Miami, il Miami Open 2026 con sei italiani in campo nel torneo principale maschile, a partire dal 18 marzo col main draw, e che si concluderà il 27 marzo

A guidare la truppa azzurra è ovviamente Jannik Sinner, fresco vincitore a Indian Wells, e che qui ha vinto nel 2024 in finale contro Dimitrov. Ci sono anche Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi nel tabellone maschile.

Sinner è stato sorteggiato nella parte bassa del tabellone, la più semplice, e farà il suo ingresso nel torneo direttamente al secondo turno contro il vincente della sfida tra il bosniaco Dzumhur e un altro giocatore proveniente dalle qualificazioni. Berrettini, al contrario, partirà dal primo turno contro Muller: il vincente affronterà Bublik. Ingresso nel secondo turno per Darderi, dove affronterà uno tra l’americano Giron e un qualificato. Per Arnaldi, invece, il primo avversario sarà Shevchenko. Cobolli, infine, dovrà attendere l’esito della partita tra il belga Collignon e Dimitrov, subentrando al secondo turno.

SORTEGGIO AZZURRI

[2] Jannik Sinner (ITA) vs vincente D. Dzumhur-qualificato [4] Lorenzo Musetti (ITA) vs qualificato [13] Flavio Cobolli (ITA) vs vincente R.Collignon-G. Dimitrov [17] Luciano Darderi (ITA) vs vincente M. Giron-qualificato

Matteo Berrettini (ITA) vs A. Muller (FRA)

Matteo Arnaldi (ITA) vs A.Shevchenko (KAZ)

Sunshine Double, Jannik Sinner ci prova

Jannik Sinner proverà a diventare l’ottavo tennista a completare la doppietta Indian Wells-Miami nello stesso anno, una doppietta quella del Sunshine Double non semplice visto che a partire dal 1990, anno di introduzione della categoria Masters 1000, solo in sette tennisti sono riusciti a completare il Sunshine Double (Indian Wells+Miami) nello stesso anno per un totale di 12 volte: solo Roger Federer (ultimo a riuscirci nel 2017) e Novak Djokovic (capace di farlo per tre anni consecutivi nel triennio 2014-16) lo hanno messo in bacheca in più di un’occasione, tre lo svizzero, quattro il serbo.

Sulla carta, fino agli ottavi il numero 2 al mondo altoatesino non dovrebbe avere problemi. Se il primo avversario sarà Damir Dzumhur, il 33enne bosniaco, n° 76 del mondo, non sta di certo attraversando il momento più florido della sua carriera: ha vinto solo due match su dieci nel 2026 (non ci sono precedenti con Jannik). Il bilancio degli scontri diretti racconta, invece, il dominio dell’azzurro nel potenziale 3° turno (1-0 con Corentin Moutet, 3-0 con Tomas Machac con cui ha vinto anche a Doha un mese fa).

L’asticella inizia ad alzarsi agli ottavi: il n° 18 del mondo Andrey Rublev non è mai un cliente comodo e, nonostante abbia fatto male a Indian Wells (fuori al primo turno con Diallo), può vantare già due semifinali a Doha e Dubai in questa stagione, una delle quali persa dando del filo da torcere ad Alcaraz. Ai quarti ci potrebbe essere lo spauracchio Jacub Mensik, giustiziere dell’altoatesino nei quarti di Doha e campione in carica, il n° 20 del mondo Frances Tiafoe (4-1 i precedenti) o Felix Auger-Aliassime (4-2).

Il livello si alza drasticamente in semifinale: potenziali rematch di Indian Wells con Sascha Zverev, Daniil Medvedev o Learner Tien o sfida con il padrone di casa Ben Shelton, prima del gran finale contro il vincitore della parte alta del tabellone, in cui il favorito n° 1 è ovviamente Carlos Alcaraz. Ecco il percorso teorico di Jannik:

1T – bye

2T – Dzumhur/qualificato

3T – Moutet/Machac

Ottavi – Rublev/Norrie

Quarti – Mensik/Tiafoe/Aliassime

Semifinale – Zverev/Medvedev/Shelton/Tien

Finale – Alcaraz/Musetti/De Minaur/Fritz

WTA Miami: il sorteggio del main draw femminile

Jasmine Paolini usufruirà di un bye al primo turno al WTA Miami e poi dovrà affrontare la vincente del match tra la statunitense Taylor Townsend (n.80 WTA) e una qualificata. La numero 1 d’Italia potrebbe poi affrontare Jelena Ostapenko e agli ottavi Elina Svitolina. Ai quarti, eventualmente, si staglierebbe la sagoma della numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, fresca vincitrice a Indian Wells (e che potrebbe affrontare Elena Rybakina, la rivale battuta in California nonchè numero 2 del mondo, già in semifinale, mentre dall’altra parte del tabellone c’è Iga Swiatek).

Elisabetta Cocciaretto farà il suo esordio contro un’atleta in arrivo dalle qualificazioni e vincendo andrebbe a pescare Coco Gauff. Tra le wild card del torneo è presente anche Venus Williams. Vediamo i teorici ottavi di finale per il tabellone femminile del WTA Miami:

[1] A. Sabalenka vs [15] M. Keys [7] J. Paolini vs [9] E. Svitolina [3] E. Rybakina vs [16] N. Osaka [5] J. Pegula vs [11] E. Alexandrova [6] A. Anisimova vs [12] B. Bencic [4] C. Gauff vs [12] L. Noskova [8] M. Andreeva vs [10] V. Mboko [2] I. Swiatek vs [13] K. Muchova

Quote Antepost: chi vincerà a Miami?

Vediamo le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del ATP Miami 2026, con Jannik Sinner di poco favorito sul solito Carlos Alcaraz, ma attenzione anche a Daniil Medvedev che è rinato a Indian Wells, dove ha battuto il numero 1 al mondo, prima di fermarsi in finale contro Jannik.

Da segnalare in seconda fascia anche Alexander Zverev @23, Ben Shelton @34 e Jack Draper @34. Poco più indietro abbiamo Taylor Fritz, Alex De Minaur e Felix Auger Aliassime, tutti a @41 volte la posta. Difficile un successo di Lorenzo Musetti che troviamo @67, e sono ancora più indietro gli altri azzurri come Luciano Darderi @151, Matteo Berrettini @201, Flavio Cobolli @251 e Matteo Arnaldi @351,

L’Italia nel femminile si affida principalmente a Jasmine Paolini come al solito, ma a Miami la toscana è molto indietro con quota @67 volte la posta. Le big e grandi favorite sono Aryna Sabalenka @3.50 (che come Sinner va a caccia del Sunshine Double dopo aver vinto la scorsa settimana), su Elena Rybakina @7 ed Iga Swiatek @7.50.

In seconda fascia troviamo Jessica Pegula, Coco Gauff ed Amanda Anasimova, tutte @12 volte la posta, con Victoria Mboko @13 subito dietro, pronta a sorprendere e che si lascia alle spalle nomi importanti come Elina Svitolina @19, Mirra Andreeva @21, Karolina Muchova @23 e anche Naomi Osaka che apre la serie di giocatrici @41 volte la pista, con Linda Noskova, Madison Keys e Belinda Bencic.

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