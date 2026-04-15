Continua il torneo di Tennis ATP Monaco di Baviera e questo mercoledì pomeriggio torna in campo Luciano Darderi che dopo aver faticato al primo turno, è atteso ad un altro confronto ostico agli ottavi di finale contro il ceco Via Kopriva. Pronostico Darderi-Kopriva 15 aprile 2026.

Pronostico Darderi-Kopriva 15 aprile 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Luciano Darderi-Vit Kopriva, match di tennis valido per gli ottavi di finale del ATP 500 Monaco 2026 di tennis maschile.

Luciano Darderi ha faticato molto nel turno precedente per avere la meglio sul cinese Zhang Zhizhen. Per il 24enne nato a Villa Gesell, in Argentina, gli ottavi di finale sono insidiosi contro il ceco.

Vit Kopriva a sua volta non ha avuto vita semplice al cospetto del tedesco Justin Engel, riuscendo comunque a imporsi in tre set al primo turno del torneo bavarese.

Guida TV Tennis: dove vedere Luciano Darderi-Vit Kopriva?

Puoi vedere tutti gli appuntamenti del circuito ATP su Sky Sport attraverso i due consueti canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche la diretta streaming per gli abbonati mediante l’app di riferimento Sky Go. Diretta streaming assicurata anche su NOW e Tennis TV.

Migliori quote per Luciano Darderi-Vit Kopriva

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Luciano Darderi-Vit Kopriva

Nel circuito maggiore c’è un solo precedente tra i due tennisti, con vittoria dell’azzurro a Marrakech nel 2025. Se allarghiamo il discorso a Challenger e percorsi di qualificazione, allora la situazione cambia radicalmente con 3 vittorie per Kopriva contro le due di Darderi.

PRONOSTICO: OVER 21.5 GAMES @1.72

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.