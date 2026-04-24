Continua il Master 1000 ATP Madrid di tennis e sabato 25 aprile scende in campo Luciano Darderi che sfiderà Francisco Cerundolo nello scontro per il secondo turno sulla terra rossa del torneo della capitale spagnola. Pronostico Darderi-Cerundolo 25 aprile 2026.

Pronostico Darderi-Cerundolo 25 aprile 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Luciano Darderi-Francisco Cerundolo, match di tennis valido per il secondo turno ATP Master 1000 Madrid 2026 di tennis maschile.

Francisco Cerundolo recentemente ha confermato il suo status di “padrone di casa” vincendo il titolo a Buenos Aires nel febbraio 2026 proprio contro Darderi. È un giocatore solido da fondo campo, capace di dominare gli scambi prolungati, come dimostrato nell’ultima finale dove ha concesso pochissimo all’azzurro.

Nonostante la sconfitta nell’ultima finale, Luciano Darderi ha vissuto un inizio 2026 straordinario, raggiungendo il suo best ranking di n. 18 al mondo nel marzo 2026. Ha vinto il suo quinto titolo ATP a Santiago del Cile poco dopo la finale persa a Buenos Aires, confermando una crescita costante e una grande tenacia agonistica.

Guida TV Tennis: dove vedere Luciano Darderi-Francisco Cerundolo?

La sfida tra Luciano Darderi e Francisco Cerúndolo, valida per il secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid 2026, è programmata per sabato 25 aprile 2026 e sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Uno (canale 201), ma anche in streaming su Sky GO e NOW.

Migliori quote per Luciano Darderi-Francisco Cerundolo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Luciano Darderi-Francisco Cerundolo

I precedenti tra Luciano Darderi e Francisco Cerúndolo mostrano una sfida estremamente equilibrata e intensa, giocata prevalentemente sulla terra rossa, superficie prediletta da entrambi. Al 24 aprile 2026, Francisco Cerúndolo conduce negli scontri diretti ufficiali ATP per 3 a 2. I due tennisti si conoscono bene visto che hanno spesso giocato insieme nel circuito di doppio durante la stagione 2025 e l’inizio del 2026, raggiungendo buoni risultati in tornei prestigiosi come lo Shanghai Masters e il Rolex Paris Masters.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.