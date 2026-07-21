Pronostico Luciano Darderi-Pedro Martinez: analisi, quote, guida tv e scommesse tennis, ATP Estoril del 22-07-2026

Pronostico Darderi-Martinez 22 luglio 2026
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21 Luglio 2026

Dopo aver perso la finale con Rublev, nella difesa del titolo a Bastad, torna in campo Luciano Darderi che inizierà il suo ATP 250 Estoril dagli ottavi di finale, mercoledì, contro lo spagnolo Pedro Martinez. Pronostico Darderi-Martinez 22 luglio 2026.

Pronostico Darderi-Martinez 22 luglio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Luciano Darderi-Pedro Martinez match di tennis valido per il torneo ATP 250 Estoril 2026 in Portogallo.

Luciano Darderi si presenta a Estoril come testa di serie numero 2 del seeding. Entra in tabellone direttamente dagli ottavi di finale grazie a un bye al primo turno. L’italiano (numero 21 del ranking ATP) punta al riscatto immediato sulla sua superficie preferita dopo la finale persa la scorsa settimana a Båstad contro Rublev.

Pedro Martínez (numero 159 ATP) ha dovuto superare le qualificazioni per accedere al tabellone principale. Al primo turno ha sconfitto in due set (7-5, 7-5) il padrone di casa portoghese Henrique Rocha.

Pronostico Darderi-Martinez 22 luglio 2026

Pronostico Darderi-Martinez 22 luglio 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Luciano Darderi-Pedro Martinez?

La sfida degli ottavi di finale dell’ATP 250 di Estoril 2026 è in programma mercoledì 22 luglio 2026 alle ore 13:00. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV sui canali Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote su Luciano Darderi-Pedro Martinez

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Luciano Darderi-Pedro Martinez
22/07/2026
22:00
Bookmaker12
1.273.50
1.253.75
1.253.70
1.223.75
1.253.70

Le nostre scommesse su Luciano Darderi-Pedro Martinez

I due tennisti si sono affrontati 5 volte in carriera nel circuito maggiore, con un bilancio nettamente a favore di Darderi per 4-1. Lo scontro più recente è quello dello scorso febbraio, all’ATP Buenos Aires su terra battuta ai quarti, un match vinto 7-5, 6-1 da Darderi. Entrambi i giocatori esprimono il loro miglior tennis sulla terra rossa, ma Darderi vanta statistiche di efficacia nettamente superiori nel corso degli ultimi mesi. Darderi ha un bilancio storico a livello ATP di 56 vittorie e 26 sconfitte (68.3% di successi) sulla terra battuta, contro il 45.5% di Martinez. Negli ultimi 10 incontri disputati nel circuito, l’azzurro ha raccolto 6 vittorie e 4 sconfitte. Lo spagnolo sta invece faticando a ritrovare continuità ad alti livelli.

PRONOSTICO: DARDERI -3.5 @1.73

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