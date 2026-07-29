Pronostico Luciano Darderi-Dalibor Svrcina: analisi, quote e scommesse tennis, ATP Los Cabos del 30-07-2026

Pronostico Darderi-Svrcina 30 luglio 2026
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29 Luglio 2026

Sarà il ceco Dalibor Svrcina il prossimo avversario di Luciano Darderi sul cemento messicano del ATP 250 Los Cabos di tennis. Pronostico Darderi-Svrcina 30 luglio 2026.

Pronostico Darderi-Svrcina 30 luglio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Luciano Darderi-Dalibor Svrcinac match di tennis valido per il torneo ATP 250 Los Cabos in Messico.

Il numero 116 del mondo, Dalibor Svrcina, ha sconfitto in rimonta l’australiano Adam Walton con il punteggio di 6-7 7-6 6-3 dopo una battaglia di tre ore e tre minuti di gioco, terminata a notte decisamente inoltrata in Messico.

Luciano Darderi (che ha usufruito di un bye al primo turno) si presenta come seconda testa di serie del tabellone ed è nettamente favorito per classifica (n.23 del mondo) rispetto a Svrčina (n.116). Tuttavia, il cemento all’aperto messicano rappresenta un’incognita. L’azzurro vanta uno storico dominante sulla terra battuta, mentre sul cemento in carriera ha faticato maggiormente (circa il 30% di vittorie generali).

Pronostico Darderi-Svrcina 30 luglio 2026

Pronostico Darderi-Svrcina 30 luglio 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Luciano Darderi-Dalibor Svrcina?

Il match tra l’italiano Luciano Darderi e il ceco Dalibor Svrčina, valido per gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Los Cabos 2026 (Mifel Tennis Open), si giocherà all’alba italiana di giovedì 30 luglio 2026. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport (canali Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis) e in streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Luciano Darderi-Dalibor Svrcina

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Luciano Darderi-Dalibor Svrcina
30/07/2026
22:00
Bookmaker12
1.373.00
1.402.90
1.373.00
1.373.00
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Le nostre scommesse su Luciano Darderi-Dalibor Svrcina

I due tennisti si conoscono molto bene fin dalle categorie giovanili. Nei quattro precedenti ufficiali in singolare nel circuito professionistico, Darderi conduce per 3-1 nei confronti di Svrčina. 

PRONOSTICO: OVER 20.5 GAMES @1.90

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