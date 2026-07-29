Sarà il ceco Dalibor Svrcina il prossimo avversario di Luciano Darderi sul cemento messicano del ATP 250 Los Cabos di tennis. Pronostico Darderi-Svrcina 30 luglio 2026.

Pronostico Darderi-Svrcina 30 luglio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Luciano Darderi-Dalibor Svrcinac match di tennis valido per il torneo ATP 250 Los Cabos in Messico.

Il numero 116 del mondo, Dalibor Svrcina, ha sconfitto in rimonta l’australiano Adam Walton con il punteggio di 6-7 7-6 6-3 dopo una battaglia di tre ore e tre minuti di gioco, terminata a notte decisamente inoltrata in Messico.

Luciano Darderi (che ha usufruito di un bye al primo turno) si presenta come seconda testa di serie del tabellone ed è nettamente favorito per classifica (n.23 del mondo) rispetto a Svrčina (n.116). Tuttavia, il cemento all’aperto messicano rappresenta un’incognita. L’azzurro vanta uno storico dominante sulla terra battuta, mentre sul cemento in carriera ha faticato maggiormente (circa il 30% di vittorie generali).

Guida TV Tennis: dove vedere Luciano Darderi-Dalibor Svrcina?

Il match tra l’italiano Luciano Darderi e il ceco Dalibor Svrčina, valido per gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Los Cabos 2026 (Mifel Tennis Open), si giocherà all’alba italiana di giovedì 30 luglio 2026. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport (canali Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis) e in streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Luciano Darderi-Dalibor Svrcina

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Le nostre scommesse su Luciano Darderi-Dalibor Svrcina

I due tennisti si conoscono molto bene fin dalle categorie giovanili. Nei quattro precedenti ufficiali in singolare nel circuito professionistico, Darderi conduce per 3-1 nei confronti di Svrčina.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.