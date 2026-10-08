Pronostico Luciano Darderi-Stefanos Tsitsipas: analisi e scommesse 2° turno ATP 1000 Shanghai del 10 ottobre 2026

Pronostico Darderi-Tsitsipas 10 ottobre 2026
Pronostici Tennis
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8 Ottobre 2026

Luciano Darderi scende in campo a Shanghai, per il Masters 1000 di Tennis, contro Stefanos Tsitsipas in ripresa e infatti le quote premiano nettamente il greco in questo scontro del 2° turno. Pronostico Darderi-Tsitsipas 10 ottobre 2026.

Pronostico Darderi-Tsitsipas 10 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Luciano Darderi-Stefanos Tsitsipas match di tennis valido per ATP 1000 Shanghai 2026 in Cina.

In timida, ma costante ripresa, Stefanos Tsitsipas in questa seconda parte di stagione in cui è rientrato nella top 50 della classifica ATP: il greco parte forte anche al Masters 1000 di Shanghai dove sconfigge il qualificato Kimmer Coppejans per 6-3 7-5, approdando così al 2° turno.

Il prossimo avversario del greco sarà l’azzurro Luciano Darderi nella giornata di sabato 10 ottobre. Il numero 23 al mondo è reduce da un buon ottavo di finale allo US Open, dove si è fermato contro il futuro vincitore, Zverev, ma a Tokyo ha un pò deluso, non andando oltre il secondo match, battuto dal modesto Jacquet.

Pronostico Darderi-Tsitsipas 10 ottobre 2026

Pronostico Darderi-Tsitsipas 10 ottobre 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Luciano Darderi-Stefanos Tsitsipas?

Il match tra Luciano Darderi e Stefanos Tsitsipas, valido per il secondo turno del Masters 1000 di Shanghai 2026, viene trasmesso in diretta tv esclusiva sui canali Sky Sport (Sky Sport Tennis canale 203 e Sky Sport Uno sul canale 201) e in streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Luciano Darderi-Stefanos Tsitsipas

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Luciano Darderi-Stefanos Tsitsipas
08/10/2026
22:00
Bookmaker12
2.851.39
2.801.38
2.851.39
3.001.36
2.851.39

Le nostre scommesse su Luciano Darderi-Stefanos Tsitsipas

I due tennisti si sono affrontati in una sola occasione a Halle nel 2025 con l’affermazione in volata dell’ellenico per 6-4 3-6 7-6 (7-5). Anche per questa sfida ci aspettiamo un match prolungato, in cui Darderi potrebbe anche sorprendere, nonostante le quote siano tutte per il greco.

PRONOSTICO: OVER 22.5 GAMES @1.83

BONUS PICK: DARDERI +3.5 @1.73

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